【九龍區大遊行】警多個路段派員駐守防衝擊　廣東道泊六警車戒備

由網民發起的九龍區大遊行，於今日下午3時半在梳士巴利花園集合，遊行至高鐵西九龍站。警方早於凌晨時分在終點設置水馬陣，港鐵亦關閉多個出入口；至於梳士巴利花園早上雖未見警員佈防，惟已將鐵馬及附近一帶的垃圾桶收起，以防示威人士衝擊，內地旅客則如常觀光，至下午2時許才開始多人聚集，約30名軍裝警員及十多名便衣警員在附近巡查，亦有警員已背起「旗袋」。有自稱是「文宣組」的少女於中午時分已到達起點，準備遊行標語等工作，並指是次遊行有糾察成員負責維持秩序，盼可避免發生衝突。警力最盛仍是終點高鐵西九站，不論站外站內，均有軍裝警員及探員巡邏，至於不屬於遊行路線的廣東道，亦有六輛警車停泊在此，可謂嚴陣以待。

康文署外判保安未有增派人手應付下午的遊行活動。 （陳蕾蕾攝）

梳士巴利道收起鐵馬垃圾桶

今午舉行的九龍區大遊行，早前已獲不反對通知書，惟相關單位仍然嚴陣以待，警方凌晨終點高鐵西九站大設水馬陣，港鐵亦關閉該站多個出入口，以及派職員在站外檢查車票及證件，引起部分乘客因等候多時而不滿。遊行起點梳士巴利花園今早則大致平靜，康文署的外判保安早午更各有10人，據悉並沒有增派人手應付即將舉行的遊行，惟記者在現場觀察，發現本來放置約二十多個鐵馬、以及附近一帶的垃圾桶通通被收起，只剩下一兩個鐵馬，相信是防止示威人士衝擊。現場所見，暫未有警員巡邏及佈防，不少內地旅客如常經梳士巴利花園到星光大道觀光。至下午2時許，上址才開始人流增多，附近一帶泊有八輛警車，約30名軍裝警員及十多名便衣警員在附近巡查，當中包括背起「旗袋」的警員。

「文宣組」少女到場準備標語

是次遊行由網民發起，由昨晚至今，網上多個社交群組包括連登討論區、Facebook及Telegram已有大批網民討論遊行注意事項，兩名自稱是「文宣組」的少女，在中午時分已到達梳士巴利花園準備相關標語。林同學及方同學均就讀中五，林表示早前數次遊行均有到場支持，集中做後援工作，她指因Telegram群組內有人查問是否願意擔當文宣組，便誤打誤撞成為其中一員。林認為「你係香港人就應該做呢啲嘢，所以每一次都有出嚟」，強調「有辦法出一分力就出多一分力」，她表示，這次遊行有糾察成員負責維持秩序，希望可盡量避免衝突發生。