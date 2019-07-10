【逃犯條例】近百警抵大埔「連儂隧道」　疑為撕「隻揪SIR」資料

近日全港各區均出現「連儂牆」，普遍在地鐵站附近的公家牆壁、天橋、隧道等，不少市民在牆上張貼為香港人打氣的MEMO紙，惟多次被其他不同意見人士移除，當中包括大埔火車站旁邊行人隧道。但在大埔居民發起「撕一貼十」的行動下，由原本的「連儂牆」，「進化」成為「連儂隧道」。

有警員撕走部份紙張，據悉上面印有警員個人資料。(圖片來源：網民Yeeling Fong)

凌晨零時許，有網民發現大批身穿警察服裝、帶備盾牌的人員，走入大埔火車站旁的「連儂隧道」，部份則為便衣，身穿黑色背心，相信是便衣警員。他們在隧道內逗留不足半小時，隨後登上多輛警方小巴離去。據知約有過百名警務人員參與此行動。

有網民擔心「連儂隧道」會被清除。《香港01》記者得悉事件，趕抵現場時，一眾警員已經離去。現場有超過60名身穿制服的人員、以及多名便衣人員，警務人員為數接近100人。消息稱，他們主要是針對貼有「起底警員」的個人資料，包括近日在網上流傳的「隻揪SIR」。

《香港01》記者在現場視察，發現之前貼有警員個人資料的紙張，均已統統被撕走。據知，該名在旺角與示威人士互罵及要求「隻揪」的男警，被網民起底後得知家住大埔區，故有網民將其資料打印後，在大埔「連儂隧道」內張貼，因而引起警方注意。

而原本貼有「隻揪SIR」肖像及資料的位置，市民隨後將其換上特首林鄭月娥的肖像。旁邊則仍是舊有貼文「不知所謂、大埔之恥」、「放低一蚊挑機」等。