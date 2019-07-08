【九龍區大遊行】旺角黑夜　示威者中警棍披血　警：認住我隻揪呀

反修訂《逃犯條例》示威者昨日（7日）首次舉行「九龍區大遊行」，部分人晚上「轉戰」旺角至油麻地一帶，觸發多次衝突事件，至少6人被捕。清場期間有警民發生衝突，警方使用武力及警察權力期間，疑引起警權爭議。有示威者警棍打至頭破向流；又有網上流傳片段可見警員與示威者互相叫囂，有警員兇示威者說：「認X住我呀」、「隻揪呀！」 此外，警方凌晨向前推進防線期間，防暴警以長盾推進立法會議員譚文豪以及在場多名記者，情況混亂險釀意外；多名記者在採訪期間被警員推撞喝罵，攝影記者協會發聲明嚴厲譴責。部份警員在執法時沒展示委任證。 根據警方未有公開的《警察通例》第29章武力使用指引，警方與市民接觸時必須保持克制和自律。根擁警方的指引，警方將不同程度的威脅分成六級，警員再以相應的武力應對。當遇上第三級的消極對抗，應溫和扣押。民權觀察表示，警方昨晚的部分執法舉動，明顯違反《警察通例》。

(李澤彤攝）

警：認X住我呀!隻揪呀!

X你XX有車呀 示威者

咩呀，認X住我呀 軍裝警

有警員大叫「咩呀，咩呀!」 昨日警方清場期間，警民多次發生衝突。即時傳訊軟件流傳一條約40秒長的短片，一名男子於旺角匯豐總行對開行人路，疑後退期間失平衡倒地，上半身跌出馬路。不少示威者見狀立即上前將其扶起，惟前方的警員卻步步進迫，雙方一度大聲口角。一名穿白色衫、官階屬督察的警務人員，以較和善的語氣，著示威者返回行人路。示威者亦好言相向，指會「得，我自己行」，而示威者亦隨之橫過馬路。 示威者：X你XX有車呀 警：咩呀，認X住我呀 然而，突然有一名藍衫警員與示威者互相叫囂，大叫「行！」，示威者回應「X你XX有車呀」，警員及後呼喝「咩呀，咩呀，退後啊」，又挺胸與示威者作「鬥大」狀，並將示威者推向馬路；另一名警員隨後介入，嚎叫「咩呀，認X住我呀」，有示威者大叫「隻揪呀！」，該名警員又回應「隻揪呀！」，及後示威者未有理會繼續過馬路，片段中止。 有市民看見此片段，不值警員所為：「不如佢試下同我地卸下gear來番舖？full gear同我地乜都冇話隻抽？」

隻揪呀！ 示威者

隻揪呀！ 軍裝警

示威者被警棍打至頭破血流

示威者被按地制服。（李澤彤攝）

有示威者被打至頭破血流。（黃偉倫攝） 昨晚清場行動總共拘捕6人，警方於旺角推進時，有示威者被警棍打至頭部流血；另外，警方在進行拘捕行動時，將多名在場示威者按倒在地上制伏。 翻查資料，警方使用警棍時有一定限制，包括其揮棍次數及主要以手及腳為主，不應攻擊頭部。當面對消極抵抗時，例如靜坐示威，警方可以2至4人合力搬走示威者；而當遇上頑強抵抗或掙扎，則可以基本的「巴西柔術」，以重量壓制目標人物四肢。

警向前推進 長盾撞議員記者

（盧翊銘攝）

譚文豪與警方對峙。（余睿菁攝） 今日凌晨12時許，旺角嘉樂坊對出位置，一名白衫警員以大聲公，不停呼籲在警方前排位置的立法會議員譚文豪離開，並指「請你履行你議員既公民責任，呼籲呢到既市民離開」，譚文豪則一度指出在場均是記者未見有示威者。及後多名持持長盾的防暴警員突然向譚方向推進，並將長盾推撞記者及譚文豪，在場多名記者需向後退，情況混亂。 另外，立法會議員許智峰要求警方放行記者進入防線內，拍攝警方疑濫用武力時，警方要求許「唔好再衝撃警方防線時」，許亦多次被長盾輕推。 譚文豪：完全亢奮，唔知發生咩事！ 譚文豪及後接受訪問時表示，當時向警方解釋情況後，對方似是「谷住道氣」、「跟住一，二，三衝埋黎啦！」，他們又表示，在場大部份均為傳媒記者，不解為何警方不可退後一點讓路予傳媒站在一旁，「點解要係咁用長盾嚟撞啲記者？係完全無需要！」，又表示警方當時「完成失控、完全亢奮，唔知發生咩事！」

記者採訪被襲 遭喝罵推撞

警方揮動警棍拘散群眾。（盧翊銘攝）

多名記者昨日於採訪期間被警員推撞，《香港01》一名男攝影記者昨日於廣東道拍攝期間，被一名便衣警以手肘推撞，及後該名警員立即返回警員中間，據了解，警方的「傳媒聯絡」人員當時有即場道歉。另外，網上流傳一段片段，一名防暴警察於彌敦道推進期間，以盾牌撞向身穿反光衣，相信為記者的男子，現場傳出「嘭」的聲響，在場人士立即大叫「警察打記者呀!」

攝影記者協會嚴厲譴責

攝影記者協會今日凌晨發出聲明，指《蘋果日報》及名《新城電台》被推撞及阻擋拍攝，會方又指清場行動中警方多次以盾牌推撞記者、甚至襲擊記者，阻礙採訪工作，而在場記者均穿有印有記者字眼的反光背心，惟仍被推撞，會方嚴厲譴責事件。

警察言語挑釁 稱執行職務不需委任證

一名便衣警員表示「警察執行職務係唔需要委任證！」（資料圖片） 昨晚警方於旺角清場時，一度與市民發生爭執，有在場市民質疑警方身份，並向其詢問其委任證時，一名便衣警員表示「警察執行職務係唔需要委任證！」在場市民立即報以「噓」聲及要求該名警員「講多次」。 《警察通例》：須表明身份及出示委任證 翻查《警察通例》，只要擬進行的工作不妨礙人員妥為保管委任證，警務人員需於任何時候均隨身攜帶委任證，而便衣警員不論是否有當值期間，當與市民接觸以及行使警察權力時，便必須表明身份及出示委任證。

武力使用分六級 須表明身份及發警告

根據警方未有公開的《警察通例》第29章武力使用指引，警方與市民接觸時必須保持克制和自律；使用武力前須表明身份及在許可情況下，向對方發出警告。

根據警方的指引，警方將不同程度的威脅分成六級，警員再以相應的武力應對。如警員遇初級的心理威嚇，可口頭勸喻及戒備；遇屬第二級的言語對抗時，可作勸喻及召喚增援；當遇上第三級的消極對抗，應溫和扣押；遇頑強對抗則可使用包括胡椒噴霧的硬武力；如現場出現無意令他人受傷的暴力攻擊，可使用警棍，出現致命攻勢時則可使用致命槍械。

民權觀察：警方執法明顯違反《警察通例》

民權觀察在昨下午2時30分至晚上午夜12時，派員觀察尖沙咀及旺角的示威，注意到示威者多次質疑為何便衣警在執勤期間沒展示委任證，令警員和示威者發生言語爭執，氣氛緊張。民權觀察認為，警方有責任確保前線警員遵循《警察通例》規定，在執勤期間展示委任證或警員編號。《警察通例》1-02、20-3、20-14段規定《警察通例》屬強制規定，不遵從者可能須被紀律處分。

此外，民權觀察高度關注有記者指昨晚曾遭警員推撞及粗暴對待。民權觀察指出，《警察通例》39-05段列明，警務人員須以互諒互讓的態度，盡量配合傳媒工作；以及不應妨礙傳媒的攝錄工作，促請警方的行動指揮官必須確保前線人員的行為符合有關要求。

明顯違反《警察通例》

民權觀察成員王浩然表示，而近日示威活動中，警方執法時明顯違反《警察通例》，質疑是否前線指揮官「有另一套命令」。黃又表示，記者並非示威者，警方執勤期間不應妨礙記者工作，昨日推撞記者並不理想，認為警方不應言語或武力上粗暴對待記者。