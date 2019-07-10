【逃犯條例】阿叻陳百祥現身警總　為警員打氣：𠵱家呢份工好難撈

《逃犯條例》修訂爭議引發連日示威，當中造成多場警民衝突，再令不少市民針對警方執法問題表達不滿，要求成立獨立調查委員會徹查。繼早前多名藝人包括譚詠麟、鍾鎮濤、梁家輝等表態支持警察執法，陳百祥（阿叻）今日亦到警察總部為警員打氣，稱對警員於艱難時間及屈辱情況下保持專業精神感佩服，「我同所有正常嘅市民都會繼續支持你哋」。

據了解，警方今日下午於警察總部安排奶茶飲品慰勞警員，陳百祥亦有到場，他由警務處副處長〔管理〕郭蔭庶陪同下發言時指，「你畀我做決定，我都唔知點做，就只能夠堅持，我哋入嚟自己想當差果陣時，我哋係想呢個社會有正當既紀律，有合法嘅野，你只不過做番自己本分」，「我好佩服你哋，可以喺咁艱難嘅時間、咁屈辱嘅情況下，大家保持到你哋嘅專業精神，我覺得香港係有救」。

陳百祥續稱惟現時警員工作「好難撈」，自己只能做到就是為他們打氣，「因為我覺得正常嘅香港人絕對係同我一樣諗法，但係大家都知宜家個環境好特別……希望你哋繼續，我同所有正常嘅市民都會繼續支持你哋」，講罷在場警員拍掌歡呼。

陳百祥於過去亦曾表態支持警察，上月30日立法會議員何君堯舉辦的「撐警」集會，陳百祥亦有拍片呼籲市民出席，片中他表示支持警察執行任務，保護香港。