【沙田遊行】警民衝突28傷　兩警一度列危殆　斷手指警清醒能溝通

繼多區發起遊行活動後，昨日（14日）亦有網民發起沙田區遊行。晚上警方進行清場行動期間，與示威者爆發衝突，當中以沙田新城市廣場的衝突最為嚴重；根據醫管局資料，昨日衝突中共有28人受傷，多人需要留醫，兩男情況一度危殆。

28人受傷 兩男一度危殆

昨晚（14日）9時，警方進行清場行動期間，一度與示威者爆發衝突，造成多名警民受傷。根據醫管局今早資料，昨日衝突中共有28人受傷，當中包括20男及8女，今早8時一度有20人仍留醫，2名男子情況危殆；

有兩名留醫沙田威爾斯醫院的男子一度危殆，直至下午1時半，威爾斯醫院有兩名男子嚴重，兩名男子情況穩定。而在大埔那打素醫院的3名男傷者，則由情況嚴重轉為穩定。

據了解，兩名情況一度危殆的男子均為警員，分別手指及眼部受傷。其後眼部受傷的警員轉為情況穩定。

另外，警務處處長盧偉聰今日凌晨，在大埔那打素醫院探望受傷下屬，接受傳媒訪問時表示，截至凌晨有10名警員受傷，需送院檢查，當中警員被咬斷右手無名指其中一截。

手指受傷警員，其上司今早前往醫院探望他。 昨日衝突中有警員手指受傷，其上司今日前往醫院探望他。上司指，受傷警員目前清醒，能夠與人溝通，惟心情低落。傷者仍接受治理中。被問及有否了解傷者受傷原因，他稱，仍然調查中，不過強調「一定唔係意外受傷」。傷者上司又透露，就案件警方有拘捕涉案人士，但未透露拘捕了多少人。

新城市廣場爆發衝突 盧偉聰譴責事件

有網民昨日(14日)發起沙田區遊行活動，爭取「五大訴求」、「反DQ」，及要求沙田區議會討論反修例動議。至昨晚8時多警方準備清場行動，警員於各處推進防線，及後於沙田新城市廣場爆發嚴重的警民衝突，警方一道出動胡椒噴霧，多名示威者及警員於衝突中受傷，行動中亦有多名示威者涉非法集結被捕。

警務處處長盧偉聰今日凌晨於探望受傷警員時，指事件中暫有10名警員受傷，對暴力事件「強烈譴責」及感到「憤慨」，並會全力調查事件。