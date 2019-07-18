【黑工截肢】涉事回收場叫傷者家人回內地談判　議員爆偷雞做工場

流浮山上周（11日）發生奪命工業意外，一名20歲姓男黑工於回收場內，遭碎膠機壓碎雙腳，現時一邊腳已截肢，目前仍然留院治療中。據了解，其家屬及後曾致電接觸涉事工場時，對方著他們上深圳了解情況，其家人及後拒絕；另外，元朗區議員周永勤，天水圍明渠一帶塑膠回收場涉違規經營，而涉事工場亦曾釋岀臭味影響居民，他續指，工場工作多為厭惡性，難聘工人，因此多為黑工。翻查資料，涉事的回收場為「晉榮貨櫃服務有限公司」，於2004年6月成立，主要負責運輸業務，兩名董事均曾先後持有不同貨櫃及運輸公司。

涉事地點為流浮山廈村路一回收場。 僱主著回內地了解 流浮山上周（11日）發生奪命工業意外，一名20歲姓羅男工人於回收場內，遭碎膠機壓碎雙腳，現時一邊腳已截肢，仍然留院治療中。羅媽媽表示，意外發生後該名來自內地的黑工即時離開，一名姓劉的僱主代為報警求助。據了解，事後其家人曾接觸涉事的回收場，惟對方相關職員表示已回內地，著他們上深圳了解情況，期間又未曾提及保險等問題。 記者今早曾到回收場查看，發現該處有大量回收物料及貨櫃；及後記者曾向該公司查詢，對方表示不清楚事件未有回覆。

元朗區議員周永勤指， 天水圍明渠一帶過去一年開了不少塑膠回收場。（資料圖片） 回收場涉違規經營 釋臭味影響居民 元朗區議員周永勤指， 天水圍明渠一帶，過去一年開了不少塑膠回收場，更釋岀臭味，嚴重影響嘉湖山莊及天愛苑一帶居民。他續指，天水圍明渠一帶塑膠回收場涉違規經營，「（涉事工場）申請擺放物料，但會加工，甚至用化學物質溶膠，造成臭味，成個天水圍受風位都受影響」。周續稱，相信涉事回收場透過向規劃署申請臨時牌照，即三年短期租約，擺放物料，「實際係加上蓋，做埋工場，用機器整碎啲膠」。 區議員：偷雞做工場 周永勤又指，數個月前，接獲不少嘉湖山莊、天愛苑及天盛苑居民投訴，指其單位向南，深受塑膠回收場所釋岀臭味影響。周指，涉事工場加了上蓋，「偷雞做工場，因為咁厭惡性（工作），香港好難請人做，惟有請黑工或假難民」。 周表示，「天盛到天瑞苑西南方向，差唔多全部食晒，星期六日特別嚴重，政府部門唔開工」。周指，過去八鄉、廈村及十八鄉南有不少回收場，惟規劃署或人手不足，接投訴後才取締非法工場，又認為「規劃署同地政署係最關鍵」。

董事先後持有貨櫃公司

翻查資料，涉事的回收場為「晉榮貨櫃服務有限公司」，於2004年6月成立，主要負責運輸業務，範圍包括貨櫃運輸、雪櫃打凍、 貨櫃出租、貨櫃儲倉及出售等等。其公司董事為吳偉全，而曾持有的「運暉發展有限公司」，已於1997年解散；另外亦持有一所2007年成立的「運榮有限公司」。而另一董事鄧錦華，則分別再持有另外兩間貨櫃服務公司，包括「新宏利集裝箱有限公司」，及於2013年解散的「精工貨櫃工程有限公司」。