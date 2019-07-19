【連儂牆】300人分乘多輛旅遊巴抵大埔踩場　連儂隧道變「靈堂」

警員截查十多名男女。(賴南秋攝)

凌晨2時左右，有最少6輛旅遊巴突然駛至大埔墟火車站旁，逾300名身穿黑色及白色上衣的男女，部份人戴上口罩，走入火車站旁邊的的「連儂隧道」，隨即「分工合作」，部份人取來木梯，攀上隧道口並將寫有「連儂隧道」四字的大紙移除，隨之由左至右貼上「壽終正寢」四字取代。至於「信念拆不走」幾隻字仍然貼在隧道口上。

隧道入口兩旁則被放上花牌，遠望有如一個靈堂。花牌上分別貼有何韻詩、林卓廷、毛孟靜及譚得志的黑白相，上面分別寫上「通番賣國」、「賣國求榮」、「賣友求利」及「一路好走」字眼。

據知，有人在上址撕毀多張牆上的MEMO紙，將之掉在地上不顧而去；以及用腳踢物件。亦有人取去放在隧道內的物資，包括筆等文具、以及飲品等，直言「佢都用唔晒啦，浪費!」

據報，警方於凌晨2時20分接獲報案，指有可疑人士出沒上址，多名警員一度趕至現場隧道對開，手持盾牌戒備。接近凌晨2時45分，該批男女先後散去，暫未知上述人士從何處到大埔，亦未清楚他們的來歷。事件中無人受傷。警方將案件暫列「發現可疑人士」跟進。

就現場所見，警方在南運路對開的士站，截停10多名男女助查，警員仍手持圓盾。據了解，被截停人士自稱為內地遊客，其中一名女子疑未能出示旅遊證件，被警方帶走。