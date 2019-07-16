【連儂牆】半百口罩人闖大埔連儂隧道　狂貼「旭日旗」及多國國旗

修訂《逃犯條例》草案風波久久未能平息，同時令連儂牆在全港多區「遍地開花」。其中，衝突連連的大埔「連儂隧道」，今日（16日）凌晨2時許，突有多名戴口罩人士現身，並在牆上貼上多張日本海上自衛隊使用的旭日旗、不同國家的國旗，以及有寫有「八國聯軍」字眼的紙張。涉及包括日本、俄羅斯、美國、德國等國旗，部份被倒轉及打斜張貼。

據了解，該批人士約有50人，手持裝有膠水的橙色膠桶到場，再在貼滿便利貼的牆身塗滿膠水，張貼各種「旗幟」，據悉該批人等並恐嚇留守連儂牆人士，不准拍照及拍片，在場人士見狀，立刻報警。但該批人等逗留約10分鐘，在警員趕抵前，已經離去。

警方證實接獲相關報案，初時接報有一批人士，手持懷疑天拿水到場，並於牆身張貼懷疑旗幟，相關人等在警員到場前已離去，現場遺下膠桶，警員證實並無危險。警方在場檢走約30個懷疑裝有膠水的膠桶及油掃，案件交由刑事調查隊跟進，暫列作「發現可疑人士」處理。

由於有人手持懷疑天拿水危險物品進入隧道，令上址一度充斥刺鼻氣味，消防曾接報到場，列作「特別服務—懷疑氣體洩漏」戒備及處理，初步相信「天拿水」實為強力膠水。

大埔連儂隧道被貼上多張日本軍旗及多國國旗，警員接報到場調查。（Tai Po 大埔 fb）

警方在場檢走多個懷疑裝有膠水的膠桶及油掃。（陳永武攝）