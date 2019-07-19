【連儂牆】大埔友自發整理連儂隧道　笑言信念拆不走　花圈可二創

大埔連儂隧道凌晨遭300多名不明人士到場大肆破壞，更大量貼上印有「7.20添馬公園守護香港」集會的單張，遮蓋原本貼在牆上的便利紙條，更將隧道入口的「連儂隧道」四字，換成「壽終正寢」，令該隧道儼如靈堂。今早陸續有市民通過該隧道上班上學，有義工及學生主動協助棄置垃圾，重整滿目瘡痍的連儂牆。「壽終正寢」四字仍然貼在隧道口，有自發清理的市民笑言，目睹面目全非的連儂隧道，當下想到可將花圈「二次創作」去表達意見。

大埔連儂隧道規模甚大，連日來遭人到場大肆破壞，繼日前有數十名口罩男女到場貼滿八國聯軍旗後，今日凌晨又有多達300名身分不明的白衣人士，在黑衣男子的指揮下，浩浩蕩蕩到達隧道，撕走牆上的留言，又手持裝有膠水的桶，大量貼上印有「7.20添馬公園守護香港」集會的單張，遮蓋原本貼在牆上的便利紙條。有人搬來木梯，將隧道口的「連儂隧道」四個大字，換上「壽終正寢」，更在兩旁擺放花圈，並貼上泛民議員如譚得志、毛孟靜及林卓廷，以及高調反修例的歌手何韻詩，甚至台灣總統蔡英文的黑白照，令隧道儼如靈堂。今早有不少市民及學生經過該處上班上學，「壽終正寢」四字仍未被拆除，花圈也繼續擺放兩旁，惟黑白照已被拿走。有途人經過對此不以為然，亦有約十名居民及身穿校服的中學生戴上手套，主動協助棄置垃圾，撕走集會廣告及鏟走膠水痕跡，又整理凌亂不堪的物資站。有途人繼續寫上心聲，重新貼在滿目瘡痍的牆上。

剛下班的譚先生，自發清理面目全非的連儂隧道。 （陳諾希攝）

隧道面目全非 街坊斥破壞者粗暴擾民

通宵更「上班族」譚先生下班後目睹隧道面目全非，主動幫忙清理，他指看到靈堂花圈，加上被人以粗暴的方式用紙掩蓋原本的連儂牆，當下的感覺是可以將花圈「二次創作」去表達意見。譚先生又指，過去大家前往大埔連儂牆時，都是光明磊落地表達意見，同時自覺地不會用紙張掩蓋路標，妨礙路人。相反，凌晨前來「踩場」的人士，選擇在深夜無人的時間行動，以粗暴的方式貼紙，「佢要掩蓋你嘅聲音，佢要用好暴力嘅方式，係好唯我獨尊嘅心態」。他指，對方連路標也掩蓋，是很擾民的行為。

「信念拆唔走嘅」

譚先生認為，連儂牆是公民向暴政表達意見的一個途徑，讓大家看到大眾的聲音，故大埔的連儂牆上的內容包含了正、反的聲音，希望破壞連儂牆的人士，嘗試去看看牆上的聲音，「你肆意去抆我哋嘅嘢，其實冇咩大不了，因為你抆完之後，我哋會再黐過，咁牆拆咗，牆仍在，信念拆唔走嘅，我哋一日喺到，我哋一日都會起返個連儂牆。」他表示，政府一直想社區去政治化，「成個社區都係政治嘅地方，不單只係金鐘先係政治地方」，面對一片混亂的連儂隧道，譚先生相信大埔居民會自發前來幫助，重新整理。