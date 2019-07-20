【逃犯條例】集會遊行前夕　警總外設巨型「水馬陣」嚴防

修訂《逃犯條例》草案的爭議，過去個多月來觸發一次又一次的遊行及衝突，而今明兩日（20及21日），分別有撐修例集會及反修例集會遊行。警方於昨（19日）深夜開始，在警總、政總及特首辦對開，架設「水馬陣」圍封，嚴陣以待。

今日凌晨所見，灣仔警察總部前後門對開，已架設近100個2米高的藍色及白色水馬，部分水馬之間，設有閘門以供出入；而政總外，亦有大型水馬圍封，對開夏慤道行人路，據悉昨晚已有工人用膠水黏合地磚；另外，七一遊行及衝突後，雖然特首辦對開已長設水馬，但據悉昨晚開始再增加水馬數目。

建制陣營發起的金鐘添馬公園「守護香港」集會，於今日下午5至7時舉行，72名召集人中，包括全國政協委員黃英豪、「幫港出聲」召集人周融、建制派立法會議員李慧琼、葉劉淑儀、何君堯、前食衛局局長高永文、資深大律師清洪等。

另外，民陣明日（21日）再發起集會及遊行，要求港府全面撤回修例，以及設立獨立委員會調查警員「濫暴」。雖已獲發不反對通知書，惟警方要求民陣原定終審法院外的終點，改以灣仔莊士敦道及盧押道交界作終點，同時只可開放3條行車線。民陣已決定上訴。

公眾集會及遊行上訴委員會表示，今日（20日）上午10時30分會舉行聆訊，就民間人權陣線因應警方向他們於2019年7月21日舉行的一場遊行所發出的不反對通知書內容而提出的上訴進行聆訊。該會主席為彭鍵基博士，聆訊則在鴨脷洲海怡半島東翼商場1樓海怡社區中心舉行。

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大批人員在警總外架設巨型水馬，部分水馬之間設有閘門，以供出入。（賴南秋攝）