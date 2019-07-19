【721遊行】民陣獲發不反對通知書　警方禁遊行人士入金鐘範圍　

民陣周日（21日）舉行遊行集會，要求港府全面撤回《逃犯條例》，以及設立獨立委員會調查警員「濫暴」，原定路線由銅鑼灣起步遊行至終審法院外。民陣召集人岑子杰今日表示，已接獲警方的不反對通知書，但不滿警方要求強制遊行隊伍以灣仔莊士敦道及盧押道交界為終點，他批評限制「超出常理」。同時警方稱只可開放3條行車線，拒絕開放兩條電車路，岑子杰直指感詫異。 另外，立法會秘書處向議員發出通告，因有團體於7月21日在金鐘及中環一帶舉行遊行及集會，根據警方評估，該大型活動對添馬一帶構成保安風險，秘書處只會安排保安人員於當日在大樓提供有限度服務。

岑子杰表示，警方指網上有市民稱7月21日會有行動，對當日公共安全感到擔心，因此限制遊行隊伍不可以經過金鐘中環。（資料圖片/梁鵬威攝）

岑子杰表示，警方指網上有市民稱7月21日會有行動，對當日公共安全感到擔心，因此限制遊行隊伍不可以經過金鐘和中環。岑指出，有團體當日同樣會遊行至中聯辦，隊伍必會經過金鐘、中環，卻沒有受阻撓，他質疑警方針對民陣。同時他稱，警方要求當日遊行必定要在晚上9時完結。

岑子杰稱，民陣正研究是否上訴，但投訴至遊行上訴委員會再等候會議召開需時三天，屆時已過了「721」原定遊行日期。他質疑，警方是刻意拖延至今天才發出不反對通知書；民陣秘書處將開會決定下一步行動。

今年7.1遊行的遊行終點，亦被警方要求更改，岑指，兩者不能相提並論，因當時警方稱地點不合適，而沒有白紙黑字寫下，民陣仍有爭取空間，但現時警方的理據是「公共安全」，較難上訴成功。他又批評，若按不反對通知書操作，據7.1遊行經驗，逾20萬人的人潮怎能以灣仔地鐵站一個出口去疏導人潮。

岑子杰表示，民陣堅持以安全和平合法的方法舉辦遊行，承諾會保障參與民陣遊行的市民是合法的。

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警方評估：大型活動對添馬一帶構成保安風險

立法會秘書處總務部向議員發通知，指據悉有團體於7月21日在金鐘及中環一帶舉行遊行及集會。根據警方的評估，該大型活動對添馬一帶構成保安風險。現時立法會綜合大樓("大樓")各個保安系統(包括公共擴音系統)仍有待修復，當遇上緊急事故時，秘書處將無法即時透過廣播將訊息通知大樓使用者。

通知又指，立法會行政管理委員會購買的公眾責任保險涵蓋議員、議員的職員、記者及公眾人士，該保險單目前只承保正常的辦公活動。經評估上述風險後，秘書處只會安排保安人員於7月21日在大樓提供有限度服務。為確保安全，秘書處呼籲所有大樓使用者不要在當天返回大樓。此外，由於大樓及停車場的出入口可能會被阻塞，議員應避免駕車前往大樓，以免車輛無法進出停車場。