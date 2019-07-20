【荃灣武器庫】工廈檢TATP烈性炸藥、汽油彈　O記跟蹤拘27歲男

周六（20日）早上，警方O記探員搗破荃灣隆盛工廠大廈一個武器庫，警方根據線報行動，當場拘捕一名27歲中國籍男子。探員於單位發現懷疑爆炸品以及十枚已完成製作的燃燒彈，並發現「TATP」的烈性炸藥。探員於單位再檢獲攻擊物武器、鏹水、彈义、彈子、萬用刀、宣傳單張及鐵棍等物品。警方爆炸品處理課（EOD）人員已處理約一公斤危險品。翻查資料，TATP又稱「熵炸藥」，可製作出具殺傷力的炸藥。少量TATP炸藥可造成嚴重殺傷力。

行動中，警方當場拘捕一名27歲中國籍男子，不排除有更多人被捕。探員於單位再檢獲攻擊物武器、鏹水、彈义、彈子、萬用刀及鐵棍等物品，另外於現場檢獲頭盔、衣物。（鄧栢良攝）

。探員於單位再檢獲攻擊物武器、鏹水、彈义、彈子、萬用刀及鐵棍等物品，另外於現場檢獲頭盔、衣物。（鄧栢良攝）

單位內發現TATP烈性炸藥

警方有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華表示，早前警方接獲線報指，荃灣德士古道142號隆盛工廠大廈20樓一單位，發現懷疑爆炸品以及燃燒彈，於是通知EOD成員到場支援，他們經過測試後，證實危險物品為TATP烈性炸藥，另外發現「燃燒彈」的電油物品。

拘捕一名27歲中國籍男子

行動中，警方當場拘捕一名27歲中國籍男子，不排除有更多人被捕。探員於單位再檢獲攻擊物武器、鏹水、彈义、彈子、萬用刀及鐵棍等物品，另外於現場檢獲頭盔、衣物。警方初步檢獲十枚已做好的燃燒彈，並處理好1公斤爆炸品，其餘爆炸品仍在處理中，數量仍有待點算。

警方仍在調查案件 是否與近日活動有關

李桂華稱，今次事件疑犯的行為對社會大眾不負任做法，於上址單位懷疑製造炸藥的行動已構成危險，因為有機會在突然情況下爆炸，他指疑犯行為是極為不負責任。至於事件是否與近日的活動有關，李桂華指仍在調查中。另外，據了解肇事單位租用數個月，大約數百平方尺，被捕人士身份仍在調查中。

EOD已處理約一公斤危險品

警方爆炸品處理課炸彈處理主任馬偉德表示，EOD人員到場了解情況，發現單位存有TATP的懷疑爆炸品，他指TATP為危險及強勁的危險品，初步已處理約一公斤危險品，由於危險品不穩定及危險，需要疏散整幢樓人士後處理。另外，疑犯如何取得或購買TATP原料仍在調查中，單位內的桌面擺有爆炸品粉末，另外室內隨處都是武器。

根據第200章《刑事罪行條例》54條，企圖導致爆炸或製造、存有炸藥意圖危害生命或財產，製造、管有或控制任何爆炸品，意圖藉以危害生命或對財產造成嚴重損害，或使他人能夠藉以危害生命或對財產造成嚴重損害。則不論爆炸是否有發生及是否已對人身或財產實際造成損害，均屬犯罪，一經循公訴程序定罪，可處監禁20年，而爆炸品則須予沒收。