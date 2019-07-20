【逃犯條例】操鄉下話男女「守護香港」未完已離場　紋身任糾察

《逃犯條例》修訂爭議，引發連番反修例示威衝突，建制派繼上月發起「撐警集會」後，今日（20日）下午再發起「守護香港集會」，下午5時於添馬公園舉行。參與人士不少為操鄉下話的男人及婦人，乘旅遊巴到金鐘，到場後亦以擔傘靜坐為主，集會未完已返回旅遊巴離開。另外現場亦有多名身有紋身、穿白衣的男子擔任糾察。

「守護香港集會」下午於添馬公園舉行，警方指最高峰有10.3萬人。（羅君豪攝）

不少參與人士為操鄉下話的男人及婦人。（王譯揚攝）

大批穿參與人士下午陸續前往添馬公園，於金鐘港鐵站、海富中心一帶，有不少參與人士及組織舉牌集合，包括「柳州」、「廣西桂林」等。警員在場維持秩序，其間有參與集會人士於海富中心反修例絕食人士的帳篷附近，與警員表示不滿絕食抗爭行動，經警員勸導後散去。

記者其後於添馬公園視察，發現當中不少參與人士為操鄉下話的男人及婦人，他們乘坐旅遊巴到金鐘，其後按現場糾察的指示前往所屬區域，其後全程擔傘靜坐，過程亦未有呼應台上口號。至下午6時許，其中部分男女已離開集會返回旅遊巴，車上有帶隊負責點名，其後旅遊巴離開現場。

紋身「糾察」閒聊抽煙

另外現場亦有多名身穿白衣的男子擔任糾察，手臂戴有紅底黃字的「糾察」臂章，部分則於頸上掛有「糾察」證。他們部分人身有紋身，集會過程中他們未有特別工作，大部分時間圍聚於公園，閒聊抽煙等。據悉，這批白衣男子較早前曾在金鐘站對開被警方截查，其後獲放行。

守護香港集會由多名港區全國人大代表、全國政協委員和建制派立法會議員發起，包括全國政協委員黃英豪、民建聯主席李慧琼、鄉議局主席劉業強等，主辦單位安排近千名糾察，強調集會是和平，亦稱會透過群組等呼籲支持者不要與持不同政見的人發生衝突。