【逃犯條例】建制動員「守護香港」　大會宣布31.6萬人參與

修訂《逃犯條例》爭議不斷，支持與反對陣營均連場舉辦大型集會表態及動員。繼早前的撐警集會後，建制派今日（20日）再於金鐘添馬公園舉辦「守護香港」大集會，邀請多名建制派重量級元老、明星等到場聲援，從下午3時多開始，金鐘地鐵站海富中心的出口聚結大量穿着白衣和藍色的中年人，而來自香港各區的白衣人潮，亦陸續抵達金鐘添馬公園出席集會。 大會宣布，共有31.6萬人出席集會；警方就說最高峰有10萬3千人參加。

出席集會市民站滿添馬公園，高舉「守護香港全民加油」的巨型標語。（羅君豪攝）

【19:00】大會宣布，一共有31.6萬人出席集會。眾人宣讀大會宣言後，一起高唱《獅子山下》。

【18:50】 前立法會主席曾鈺成形容香港正處於97後最嚴峻的考驗，所以要齊集守護香港，最重要的是守護「一國兩制」。他指破壞的「一國兩制」的人是「狡猾」、「不擇手段」和「幪面的」，對「一國兩制」的挑戰有「複雜的背景、深遠的淵緣」，不會在短期間消滅，他呼籲在場人士要有「長期奮鬥」的打算。

【18:45】全國人大常委譚耀宗表示，香港回歸祖國後，香港經濟繁榮穩定，但有人破壞「一國兩制」，呼籲大家一定要起來守護家園。

前食物及衞生局局長高永文（右）聯同港大深圳醫院院長、瑪麗醫院肝臟移植中心主管盧寵茂（左）以「香港應該如何降溫」為主旨發言。（方家遠攝）

【18:42】五大商會代表上台發言，包括中華總商會霍震寰、香港中國企業協會吳亮星、中華廠商會吳宏斌、工業總會郭振華、中華出入口商會林龍安等，他們希望香港盡快回復良好的營商環境。

【18:40】團結香港基金理事盛智文發言時反問，經濟衰退下，若繼續用暴力抗爭，會對就業市場和下一代造成甚麼影響，他最後帶領現場人士高呼「Hong Kong, we love you！」（香港，我愛你）

【18:30】 食物及衞生局前局長高永文表示，反修例示威者提出成立獨立調查委員會的訴求，他對此感到擔心，因為這是由「暴力手段」人士提出的訴求，希望現場人士想清楚提此訴求的人，會否讓準備使用暴力的人更放心，是否威脅執法人員不敢執法。

【18:25】港大深圳醫院院長、瑪麗醫院肝臟移植中心主管盧寵茂表示，截至今早共有192位醫生簽署「無傷害、護香港」宣言，他認為香港「病了、受傷了」，希望大家冷靜看清楚「有沒有做錯事」。他說，每一位醫生都曾宣誓，需對病患負責，不管宗教，政治等條件，即使面臨威脅，也不會與人道相違反，希望香港人以獅子山下的精神，人人團結，以醫者的誓言，守護香港。

【18:15】自由黨區議員李梓敬表示，不能對亂局視而不見，稱不同人對社會議題有不同意見，但不代表可將怨氣發洩在警察身上，斥「香港亂夠啦，香港受夠啦」。

【18:07】有多名年輕人上在台發言，包括港大應屆畢業生鄭鎮熙，他曾組成內閣「蒼傲」參選港大學生會會長，亦否認過自己政治立場親建制。他發言時指，有小部分人使用暴力卻被擁戴，但法律機制又不可有效懲罰他們；他自稱明白年輕人和社會都面對很多問題，指出透過暴力和違法手段不能有效解決問題。

【17:50】立法會議員陳健波表示，尊重和平示威人士，認為部分年輕人有熱情，但容易被煽動，沒有考慮太多便進行暴力行為，有些煽動年輕人出來的「豺狼」坐享其成。

陳健波引西方名句「They go low，We go high」，呼籲愛香港人士不要以暴易暴，不要讓暴力成為「風土病」，不會向惡勢力低頭。他續稱明白香港要穩定，需放下《逃犯條例》這個重擔，重新尋找出路。他又指「搞大件事冇好處」，要「以柔制剛」，每人都盡一份力。

【17:40】 法律界人士馬恩國稱已經最喜愛的其中一個角色是包青天，他說包青天警惡懲奸，其正義永遠留在中華兒女心中，又說「正義的警察」為香港流血流汗，所以他們作為「正義的律師」要護法。他與在場人士多次高呼「天地有正氣，犯法就坐監」。

【17:35】港區全國人大代表、自由黨律師陳曉峰呼籲，熱心市民見到不公義的情況時要伸出援手，揭開他們的口罩，希望大家一起守護香港。他指所有幫兇，元兇都有罪，起警察底的人都要被懲治。

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集會5點開始，出席集會的人幾乎站滿整個添馬公園。（羅君豪攝）

【17:31】前律政司司長梁愛詩批評，有人將法治放嘴邊，但不明白法治，又形容自己在港生活了幾十年，現時本來要享受生活，但眼見社會這麼混亂，不得不走出來發聲。

【17:20】前警察員佐級協會主席陳祖光怒斥，警方今天在荃灣工廈破獲一個武器庫爆炸品，他形容「呢啲係恐怖分子既爆炸品」，呼籲大家譴責暴力、譴責指黑為白的立法會議員和教師。他希望在場人士傳播一個信息，就是現時暴力的程度已經不為接受，稱「我地在前線默默打，回家後不敢和太太子女講一句，因為驚佢地驚，但現時大家都驚」。他說，警嫂和子女都擔心自己，但最擔心都是他們的丈夫，呼籲大家支持警察及其家屬，因為他們都正在被人欺凌。

【17:00】集會開始，由藝人陳百祥和肥媽Maria Cordero擔任主持。肥媽語重心長地說，她家中亦有支持和反對修例的人，希望年輕人不要打破這顆東方明星，天天在家裡和家人「打架」，反問「有無人殺咗你哋老豆老母」，強調香港搞事只是一小部分人，年輕人「被人教壞咗」，「我地老人家可否同年輕人坐低慢慢講，有咩唔喏講到喏」。陳百祥亦形容，「搞事」的人只是一少撮人，而他們不清楚情況，「被人陰」；他亦為警方發聲，指警察因為這場政治事件成為磨心，但仍緊守崗位。

【16:55】距離集會開始前5分鐘，大批白衣市民仍然在金鐘海富天橋前往集會現場。

【16:30】集會大台與記者台之間已站滿集會人士，出席市民已站滿整個添馬公園。

【16:20】集會將於5點舉行，但開始前一小時已有不少人在添馬公園聚集，現場以英文字母分成多個區域，有人撐起由同鄉會製成的標語，例如香港深圳社團總會的「不要圍城，還我香港」等，亦有人在場派發由《大公報》和《文匯報》印有標語的頭版。現場所見，參與人士大多為中年人或長者，有多個社團的成員參與，包括「香港海南社團同鄉會」、「香港柳州同鄉會」、「福建大學香港校友會」等，部分人操普通話或不同地區的方言。此外，現場有身穿寫有「 香港保安經理學會」、「 香港註冊保安導師學會」 、「雄獅警衛」字樣的反光衣人士、以及大會糾察在場維持秩序。

【16:00】大批穿上白色和藍色衣服的市民，陸續抵達金鐘港鐵站外集會，有人舉起九龍區、觀塘區各同鄉會等紙牌標語，方便到來的市民歸隊集合。

「守護香港」集會由陳百祥、肥媽兩位藝人擔任主持。（方家遠攝）

陳百祥、肥媽兩位藝人擔任主持

由建制派人士發起的「守護香港」集會，下午5時在金鐘添馬公園舉行。根據警方發出的不反對通知書顯示，集會由「香港島各界聯合會」發起，地點包括添馬公園、龍和道南面行人路、立法會西面行人路等，預料參與人數為2萬，大會至少安排近千名糾察維持秩序。

「守護香港」集會由陳百祥、肥媽兩位藝人擔任主持，兩小時的集會有多個環節，包括「反暴力 撐警察」、「反撕裂 保安寧」、「反衝擊 保經濟」、和「守護香港 全民加油」等。首部分由主持人講出最近出現社會出現許多暴力事件，警隊難維護社會秩序，然後播放一個受傷警察家庭心聲的卡通片。前警察一哥鄧竟成則會帶多名退役警察及警察家屬上台講話，法律界人士馬恩國、何君堯、陳曉峰等就會一起討論譴責襲警、圍警、辱警等不法行爲。

之後經濟日報副社長石鏡泉、前食物及衞生局局高永文及港大深圳醫院院長、瑪麗醫院肝臟移植中心主管盧寵茂等人會上台談談如何讓香港降溫；又會一起唱歌，做「停一停，想一想」的主題動作。

市民冒雨在添馬公園出集守護香港集會。（羅君豪攝）

大量穿着白衣的市民在下午3時許抵達金鐘。（陳欣彤攝）

↓↓「守護香港」集會時序表↓↓