【任達華遇襲】晚上十點半臥床抵港安醫院　記者嗌華哥未回應

任達華今日（20日）在中山出席活動時被人用刀襲擊，刀傷輕微觸及內臟，送院接受手術後情況穩定。英皇電影安排醫療專車前往中山接載任達華返港繼續接受治療。任達華的醫療專車於晚上10時20分抵達香港港安醫院，任達華躺在擔架床上戴上口罩，由工作人員抬入醫院。其家人較早前已到醫院等候華哥，現場約有數十名傳媒守候。

任達華晚上十點半臥床抵達香港港安醫院。（王譯揚攝）

任達華的醫療專車約於晚上10時30分抵達港安醫院，任達華身穿中山開發區醫院病人服，躺在擔架床上戴上口罩，由工作人員抬入醫院。在場記者呼叫華哥，任達華閉起雙眼，未有任何回應。華哥經理人霍汶希於晚上10抵達港安醫院，她指任達華手術後情況穩定。她表示意外發生後網上流傳大量謠言，已經作出澄清。現階段華哥已完成落口供，中山公安正調查事件，現時主重要待華哥康復，英皇娛樂集團主席楊受成稍後亦會到醫院探望任達華。

霍汶希續指，英皇藝人商演一向有經理人及保安在旁，英皇亦有聘請當地保安保護藝人，保安安排非常謹慎，惟今次情況所見「無得避」，因事發時華哥正等待活動高層上台合照，華哥及保安難以分辨對方是否疑犯。霍汶希指華哥將會全面停工，待醫生檢查後再決定何時復工。

華哥經理人霍汶希表示，華哥手術後情況穩定。（王譯揚攝）

任達華今日早上於內地中山出席活動時，突然遭狂徒衝上台用刀刺傷腰間和腹部，當場血流如注。之後華哥就用手按着腹部，幸他仍然清醒，並跟工作人員表示：「去醫院吖。」任達華的右手四隻手指受傷，刀傷輕微觸及內臟，幸無傷及重要器官，之後前往中山開發區醫院接受接受治療，並進行手術。