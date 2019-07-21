【721遊行】銀髮族阻擋防暴警推進　獻花唱《Sing Hallelujah》

「守護孩子」行動至晚上已組成20多隊，銀髮族戴上頭盔，手持鮮花前往中環、西環前線。晚上8時許，防暴警察手持長盾由西環往中環方向清場，銀髮族在干諾道西站於防暴警察前，阻擋他們推進，勸說警察亦有子女，不要打年青人，並唱《Sing Hallelujah to the Lord》。

（盧翊銘攝）

晚上8時許，防暴警暴由水街轉入干諾道西推進，多名銀髮族婦人走到防暴警察前，阻擋他們推進，並向警察「講道理」指無人希望受傷，冀大家安全回家，其後越來越多人持鮮花聚集，令警察停止推進，其後包括朱凱廸等議員到場，告知銀髮族示威者正向中環後退，有見及此，銀髮族亦後退。

胡女士於中區警署外守候。（香港01記者攝） 銀髮族隨後守在中區警署外，成員之一60歲的胡女士表示，他們希望作為緩衝，希望警察不要對示威者作出暴力行為，亦希望示威者不要衝突並向後退，他們原本正前往西環最前線，但示威者指西環前線已向後退，所以留在中區警署外守候，她會堅守前線，不擔心自身安危，「警察對付我哋，好過對付孩子！」

好鄰舍北區教會發起「守護孩子，繼續抗爭」，號召銀髮族等走上前線，與律師、社工等專業人士共7至8人為一組，一旦發生衝突情況，站在警察與示威者之間，希望化解警民衝突，守護年輕人不要受傷。