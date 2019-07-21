【721遊行】銀髮族冀「守護孩子」　戴頭盔上前線：母雞保護小雞

好鄰舍北區教會發起「守護孩子，繼續抗爭」，號號召銀髮族、媽媽及傷殘人士等弱勢社群走上前線。今（21日）晨社工遊行結束後，好鄰舍北區教會號召10多名義工協助銀髮族的守護行動，下午2時在金鐘統一中心為參與者進行登記。參與者以7至8人一隊，至傍晚6時已組成10隊出發，分散於中環、西環、立法會「煲底」及終審法院，一旦發生衝突情況，他們會走至最前線守護年輕人，希望化解警民衝突。 已登記上前線的七旬婦不害怕受傷，「我會伸開隻手保護佢哋（年青人），好似母雞保護小雞咁！」

好鄰舍北區教會傳道人陳凱興號召社工協助銀髮族對守護年輕人。（賴雯心攝）

發起人：預計今日衝突升溫 銀髮族想到前線作緩衝

好鄰舍北區教會傳道人陳凱興表示，銀髮族遊行時有很深感受，沒料到老人家的回響那麼大。因大家曾經歷六四事件，歷歷在目，不想再有流血事件，當有老人家看到沙田衝突當日，絕食者陳伯站在警察與示威者之間協調雙方，化解衝突，加上預計今日的遊行可能會升溫，他們亦想走至前線做緩衝角色，「佢哋預咗畀人扑爆頭」，但仍想保護示威者、警察。因此，他與同伴號召老人家、媽媽、殘障人士及社工等，將以七至八人為一小隊，參與遊行，若有衝突事件發生，會到前線作緩衝。「可以幫助到警方、示威者溫和番，恢復人性，以至雙方面需要冷靜先傾到下一個進路，如果唔係有傷亡一定好大鑊。」

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非煽動長者上前線 不樂見年青人警察受傷

對於網上有聲音批評他及教會煽動老人家參與衝擊，陳澄清所有老人家、媽媽都有獨立思考。他們會以一個團隊商討行動，亦有社工負責協助分析現場環境，眾人商討得出共識後才會作出行動。「年輕人、警察受傷，是大家都不想見，呢一個係好有愛、好感動的一個舉動，一齊去諗，唔係一個煽動，如果話係煽動，完全漠視有心人的參與，他們的愛心。」若有年輕示威者拒絕老人家到衝突最前線，陳指相信老人家會明白年輕人想要衝擊的原因，彼此尊重及溝通。

除了老人家、媽媽等，他亦曾與不同界別人士商量合作。陳認為反修例事件是屬於所有公眾參與的活動，「目前需要和理非、勇武、老中青、強勢弱勢嘅人一齊去處理呢件事，係一個大群體的事，我覺得係互相配合。」陳亦準備是頭盔、眼罩、口罩予親自上前線的老人家，但估計他們不會使用，「老友記要畀前線警察、示威者知我哋愛佢，預咗被人扑爆頭。」

趙太太願意走上前線保護年青人。（賴雯心攝） 七旬婦：我會伸開隻手保護佢哋，好似母雞保護小雞咁！ 75歲趙太太多次參與遊行，今日一心出來為守護孩子，登記加入隊伍。她認為抗爭的年青人好值支持，指他們為公義、將來及下一代犧牲很多，作為老人家要出來保護他們。她願意在前線衝突中作緩衝，不在乎被警察傷及，「咁大年紀仲有咩寄望？就係寄望喺孩子身上！」她希望遊行可以和平達到訴求，如果看到衝突，「我會伸開隻手保護佢哋（年青人），好似母雞保護小雞咁！」她不害怕受傷，「行得出嚟點會害怕」，但擔心年青人受傷，今晚看到年青人安全才會離去。

黃女士不砉怕站在警察與示威者中間。（賴雯心攝） 保護孩子是媽媽的本能 58歲黃女士因年青人被打禁不住落淚，早前亦參與銀髮族遊行，其後銀髮族希望保護孩子，因此參與到前線行動，她指出警民之間互打是不必要的，例如沙田遊行的衝突，她希望作為一位媽媽，可以幫助大家緩衝，她不害怕站在示威者及警察中間，「可能媽媽卦」，保護孩子是本能。她希望可以達成五大訴求，不要拘捕參與6.12及其他示威的年青人，年青人不要受傷，要真正撤回修例，不要「壽終正寢」。

退休人士：我哋前面年日唔多 年青人仲有大把日子

退休人士吳先生指因為政府沒有正面回應市民訴求，做法不合理，所以繼續參與遊行給予政府壓力，促請嚴正回應市民合理的訴求，用合理的方法解決政府與市民之間的矛盾。他將在民陣遊行後，加入作緩衝的角色，他不禁哽咽：「我哋前面嘅年日唔多，我哋嘅年青人仲有大把嘅日子，見到年青人（受傷）係一件好傷心嘅事。」他知道走在前線作緩衝有機會受傷，但「人嘅生存係要追求意義，並唔係要安全」他認為示威的兄弟姊妹，甚至警察都不應受傷，他無法接受中共、特首及政府高官挑起民間衝突，「我未見過一個文明嘅政府咁樣處理政府或人民之間的矛盾，係好唔要得嘅政府所為」。

吳先生希望遊行人士堅持抗爭，更進行更多民心工作，與不同意見人士交流。（賴雯心攝） 以平靜心態面對警察 冀不只聽取上級不合理指示 吳先生就讀小六時，在首次的教師罷工時罷課，他自稱是在中共教育宣傳成長的人，曾經說「毛主席萬歲」，但「我發覺中共係好虛偽，不斷迷惑唔同嘅人，所以我好早醒覺」，他認為中共要洗心革面，應該要用文明的方法管理國土及面對人民。吳先生兩名二十多歲子女亦參與示威活動，他希望所以遊行人士要堅持抗爭，但「要留住青山」，因為中國、中共及香港的改變需要時間，「我哋要做更多民心嘅工作，讓唔同意見嘅人多啲交流，人心改變，政權先會改變！」他希望可以保持平靜的心態面對警察，告訴他們不要只聽命上級不合理的指示，尋求和平令警民不要受傷，和平解決紛爭。

絕食者：希望幫到年輕人 救到幾多得救多

絕食者阿廸參加絕食10日，一直以來知道陳伯絕食抗爭，為了支持他故成為同路人，她絕食十日身體感疲累，主要飲果汁補充體力。「我亦身體力行，參與絕食外，都會走至最前線，希望幫到年輕人，救到幾多得救多。」希望讓年輕人知道大人亦會同行、同心。

絕食者阿廸今日先參加民陣遊行，其後再與銀髮族一同遊行。（賴雯心攝）

她今日會先參加民陣遊行，然後再與銀髮族一同遊行。她指不會穿黑衣、帶裝備如頭盔，警察才不當她是示威者，不會為難她，容許她帶走年輕示威者。至於走至前線作緩衝，她指會向警方稱「畀條生路行啦」，她批評以往衝突警方沒有給生路，猶如困獸鬥，反問此情況年輕人可如何離開，「你（警方）有非常問題，先有（示威者）非常態度出嚟」，她希望警方讓路，明白大家的和平抗爭、訴求，大家不是想要騷亂，「（警方）畀市民去行，和平爭取」。對於有可能受傷，她坦言「預咗」，但較擔心老人家容易受傷，會先顧及他們的安全。