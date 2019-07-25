【連儂牆】彩虹隧道男子被傘毆至滿地鮮血　途人追截疑犯同被打傷

警方在現場拉起封鎖線調查。(賴南秋攝)
昨日(24日)深夜10時許，九龍灣發生涉及「連儂牆」的襲擊事件。據悉現場為坪石邨/彩虹邨通往德朗邨的行人隧道(居民稱為彩虹隧道)，初步有兩人遇襲受傷，警方接報到場後拘捕一名涉嫌施襲男子。警方封鎖現場調查，現場可見地面有血跡、亦有一柄雨傘，相信是施襲工具。據知其中一名傷者的眼鏡被打爛。兩名傷者由救護車送往觀塘聯合醫院治理。有在場人士指，被捕男子年約30至40歲，上身赤裸，背部有紋身。有人施襲時大叫「唔好搞坪石呀嘛!」
此外，昨日(24日)下午3時許，旺角弼街行人天橋位置，據報一名33歲姓陳男子，突然被一名姓張(65歲)老翁用拐杖襲擊。姓陳男子面部及手部受傷流血，需送往廣華醫院治理。警員接報到場初步調查，以涉嫌「襲擊致造成實際身體傷害」拘捕姓張老翁。案件交由旺角刑事調查隊跟進。上址為已在近月成為「連儂牆」，據悉，兩人疑因在牆上張貼便條紙問題發生爭執，期間有人施襲。
「彩虹邨服務聯會」聯席總幹事莫灝哲向《香港01》表示，知悉彩虹隧道事件後，到醫院陪同兩名男傷者，其中一人手部受傷流血，另一人頸椎位置，疑多次被雨傘拍打後紅腫。莫灝哲引述傷者指，當時他們其中一人正於彩虹隧道連接啟德方向的隧道位置擴展連儂牆，正於牆上張貼海報期間，一名男子上前撕走海報，男事主阻止時被男子襲擊，手部受傷血流一地，另一名男子目擊事件上前勸阻，同被施襲男用雨傘追打。莫灝哲指警方到場後將施襲男子拘捕。
黃先生展示肩位的傷勢。(賴南秋攝)
傷者黃先生在醫院向《香港01》表示，事發時他正在送人返家，剛剛落車後走進彩虹隧道，目擊一名男子，用長傘不停狂毆另一名男子，當時已有另一人意圖將兩者分開，其他途人見狀亦報警。遇襲男子手部不停流血，而施襲者一聽到有人已報警，立即向彩虹方向出口逃走。
黃先生見狀立即喝止，並追上希望截停他。大約跑至近隧道出口，他成功截停疑人，並指已經報警。豈料黃先生卻被對方扯頭髮，並撳埋牆邊用手毆打，導致他後頸、肩膀受傷。此時有其他途人協助及包圍著疑人，約5至10分鐘後警員到場。
他續指，施襲者的便利店長傘被毆斷兩截，可見其力度不輕，傷者手部血流如注，「好似割脈咁，啲血係咁流出來」其後有在場人士為該傷者洗傷口及止血。黃先生認為事件相當過份：「咩原因都好，無可能周街用遮打人，咁仲有法律咩?」又強調「無理由見到人俾打唔幫手、如果睇住打人嘅人走咗去，坐視不理，咁就真係不能接受!」
紋身漢涉嫌傷及兩人後被捕。(讀者提供圖片)
警方拘捕一名涉嫌用傘打傷兩人的男子。(莫灝哲提供圖片)
現場滿地血跡，長傘亦被打斷。(賴南秋攝)
被雨傘襲擊男子手部血流如注。(讀者提供影片截圖)
被雨傘毆傷男子展示其傷口。(傷者提供圖片)