【連儂牆】彩虹隧道男子被傘毆至滿地鮮血　途人追截疑犯同被打傷

警方在現場拉起封鎖線調查。(賴南秋攝)

昨日(24日)深夜10時許，九龍灣發生涉及「連儂牆」的襲擊事件。據悉現場為坪石邨/彩虹邨通往德朗邨的行人隧道(居民稱為彩虹隧道)，初步有兩人遇襲受傷，警方接報到場後拘捕一名涉嫌施襲男子。警方封鎖現場調查，現場可見地面有血跡、亦有一柄雨傘，相信是施襲工具。據知其中一名傷者的眼鏡被打爛。兩名傷者由救護車送往觀塘聯合醫院治理。有在場人士指，被捕男子年約30至40歲，上身赤裸，背部有紋身。有人施襲時大叫「唔好搞坪石呀嘛!」

此外，昨日(24日)下午3時許，旺角弼街行人天橋位置，據報一名33歲姓陳男子，突然被一名姓張(65歲)老翁用拐杖襲擊。姓陳男子面部及手部受傷流血，需送往廣華醫院治理。警員接報到場初步調查，以涉嫌「襲擊致造成實際身體傷害」拘捕姓張老翁。案件交由旺角刑事調查隊跟進。上址為已在近月成為「連儂牆」，據悉，兩人疑因在牆上張貼便條紙問題發生爭執，期間有人施襲。

「彩虹邨服務聯會」聯席總幹事莫灝哲向《香港01》表示，知悉彩虹隧道事件後，到醫院陪同兩名男傷者，其中一人手部受傷流血，另一人頸椎位置，疑多次被雨傘拍打後紅腫。莫灝哲引述傷者指，當時他們其中一人正於彩虹隧道連接啟德方向的隧道位置擴展連儂牆，正於牆上張貼海報期間，一名男子上前撕走海報，男事主阻止時被男子襲擊，手部受傷血流一地，另一名男子目擊事件上前勸阻，同被施襲男用雨傘追打。莫灝哲指警方到場後將施襲男子拘捕。