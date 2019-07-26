【光復元朗】元朗教會727開放予公眾作休息空間　提供義工支援

上周日元朗發生無差別襲擊事件，導致45人受傷。白衣人見人就打的事件發生後，有網民發起明日於元朗舉行遊行，惟昨日(25日)警方發出「反對通知書」。但有人士表示，即使警方不批不反對通知書，亦會繼續遊行，以表達對無差別襲擊的不滿。鑑於明日或有不少人前往元朗，有教會及小店開放場地或延長開放時間，供有需要人士使用。

雖說727「光復元朗」不獲不反對通知書，當局仍嚴陣以待，記者今日發現西鐵元朗站與南邊圍村之間的朗日路正進行加固工程，利用燒焊的原理焊接馬路旁鐵欄的螺絲，疑為防止遊行人士拆除鐵欄。（陳康智攝）

「光復元朗」遊行雖不獲批不反對通知書，位於康樂路嘉好大廈的宣道會元基堂仍因應社會情況的需要，明日開放教會作為休息空間，供任何有需要人士使用。市民可於教會內安憩休息、飲水、使用洗手間等。現場亦有義工支援，進行「傾談關心、代禱服侍、提供合適的交通資訊。」

香港01記者致電教會查詢，職員證實明日會開放場地供有需要人士使用，因教會得知明日元朗或會有人參加一些活動，發覺屆時可能有人需要找地方休息，或有身體不適的人需要協助，因此教會會於下午3時至晚上9時半開放場地。

鑑於近日元朗發生「無差別打人」事件，問及會否擔心開放場地惹來不滿，職員稱，暫時不擔心該事發生，因相信教會靠著信仰，可以愛護大家。職員又指，到時教會內有神職人員及義工在場協助有需要的人士。