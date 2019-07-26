【光復元朗】元朗站店舖將提早關門　港鐵﹕警方會加派人手巡邏

元朗遊行縱使被警方發出反對通知書，但民情洶湧下似乎勢在必行。鑑於721西鐵元朗站一帶發生暴力事件，白衣人無差別襲擊民眾，而明日遊行目的以721元朗事件為抗議主題，警方預料發生衝突機會高。曾成為主要戰場的西鐵元朗站，店舖職員坦言擔心再爆衝突，個別店舖的總公司已要求職員提早落閘收工。港鐵工會指出，相信公司會就明日事件作相應安排，包括增加人手，惟暴力事件仍要由警方處理。港鐵回覆指會密切關注車站情況，靈活調配人手，而警方會加派人手在車站巡邏，以確保乘客及員工安全。

元朗站有洗衣店員工表示，總公司已要求員工提早收舖，預計明日下午2時會落閘。（王譯揚攝）

香港01記者到西鐵元朗站視察，暫未見警方作出部署。不少商戶皆表示，透過新聞得悉721當晚暴力情況，直言「好驚」，但公司暫未對明日遊行有任何應對，但職員屆時會「自救」，一旦發生混亂情況，會立即落閘及報警。其中一間洗衣店員工表示，總公司已要求員工提早收舖，預計明日下午2時會落閘。

至於鄰近西鐵元朗站的商場YOHO MALL，店舖現時如常營業，而不少職員皆指其公司未就明日遊行有特別指引，而商場保安未見有特別戒備。另外，南邊圍村外的行人路早前有工人緊急以膠水加固磚塊。朗日路及新元朗中心行人天橋附近不少欄杆停泊了單車，但在7月25日地政總署根據土地（雜項條文）條例所發出通知，指不合法佔用上述未批租土地的情況，需要在明日（27日）之前停止，惟未知是否因應遊行活動而作出的安排。

另外，傍晚6時許，元朗大馬路往九龍方向部分巴士站牌被收走，由貨車運離現場。記者現場視察，發現巴士公司以燈柱充當站牌杆，在上面貼上車站資料。有銀行貼出告示指因「突發情況」，而暫停自動櫃員機服務，亦有金舖已預先貼告示指明天會休息一天。

遊行前夕，YOHO MALL未見保安加強，而店舖亦指公司未就明日活動作特別安排。(王譯揚攝)

香港鐵路公司員工協會主席杜廣仁指出，港鐵公司就明日在元朗區的活動，會有相應安排，包括增加人手以應付站內乘客人流量高的情況。不過，港鐵為交通運輸機構，職員未必能有效處理暴力事件，相信要交由警方跟進。現階段他未收到警方在元朗站的部署安排。

港鐵發言人回應事件指，港鐵一向致力維持車站運作及安全暢順，會密切關注車站情況，靈活調配人手，維持秩序，並與警方保持溝通。警方會加派人手於車站巡邏，確保乘客及員工安全。