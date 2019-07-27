【光復元朗】防暴警西鐵站、圍村外列陣　元朗廣場外持刀大叔被捕

今日（27日）有市民發起光復元朗行動，但警方發出反對遊行通知書。有鑑於上周日（21日）元朗西鐵站內的惡勢力人士，無差別毆打市民事件，警方接報後遲到近39分鐘爭議。對於今日行動，警方中午開始於元朗一帶佈防。另外元朗博愛交匯處對開位置，亦有大量警車在場駐守。一名中年男子涉持刀企圖傷人被捕。

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元朗消防局內停泊一輛警察流動指揮車。（網上圖片）

至中午12時許，近八名身穿綠色制服的防暴警員，進駐元朗西鐵站近B出口，防暴警員向着B出口近東頭村位置巡視，其間警員在天橋及橋底駐守，警員觀察現場情況。另外，有警察流動指揮車進駐元朗消防局，而消防局內更泊有七輛警車，以及至少20輛警車圍村外佈防。至下午二時許，警車仍停泊在消防局內，消防車的擋風玻璃都裝有防暴網。另外，元朗警署內有多名便衣警員，於高處用望遠鏡視察情況，並以攝影機拍攝對開情況。

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中年男子被多名市民制服。(網上影片截圖)