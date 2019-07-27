【光復元朗】南邊圍村被包圍　示威者拆鐵馬設防線　防暴警出黑旗

周六（27日）市民發起光復元朗行動，下午二時許西鐵元朗站已聚集大批市民，元朗站對開的南邊圍村，十多名白衫口罩男子入村，其間有村民戴上頭盔。而村內德福堂落半閘，有村民在裡面探頭查看外面情況，有人帶上頭盔、手套及眼罩。至下午四時許，近一百名防暴警員到場戒備，警員戴上頭盔及盾牌到場，有示威者指罵警員「黑警」。至下午近五時，有示威者拆除附近路段的鐵馬，企圖設防線，大批示威者開雨傘戒備，多名防暴警駐守。

村外約三百名示威者在場，其間有人高「黑警可恥」口號，但示威者相對平靜及守秩序。（鄧栢良攝）

（陳蕾蕾攝）

至下午近五時，南邊圍村對開有至少500名示威者聚集，其間有示威者於對開位置拆鐵馬，準備設立防線。而後方位置有多名示威者打開雨傘，其間多名防暴警員在場駐守。

防暴警員駐守南邊圍村

元朗西鐵站對出的南邊圍村，至今日下午三時許，南邊圍村對開約300百米位置，約25輛警車及多名警員到場。其間村外約三百名示威者在場，其間有人高「黑警可恥」口號，但示威者相對平靜及守秩序。,至於南邊圍入口約20名防暴，部分警員帶備旗袋，不過眾人未有委任證。

村民手持頭盔 十多名白衫男入村

現場可見，有南邊圍村民手持頭盔進入村內，其間更有十多名身穿白衫、戴上口罩的男子入村，據知他們是進入祠堂。一名南邊圍村的村民表示，「我哋今日手無寸鐵架，有咩交比警察 ，警察重兵！」至於白衫男子入村原因，該名村民拒絕透露，只是稱「佢地帶口罩白衫，係個人意願嚟！」下午四時許，在場警車欲駛離時，一度被市民包圍指罵。