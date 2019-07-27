（王譯揚攝） 至晚上約七時半，泰祥街對開有多部警車到場增援，警員不斷向前推進，並再次舉起紅旗警告。

至晚上約六時許，西邊圍村爆發警民衝突，警方放多枚催淚彈，企圖驅散人群，但是示威者未有離去。警方多次警告示威者離開，之後多次施放催淚彈。其間，示威者想進入西邊圍村，有人向村口方向拋雜物。另外，至晚上約六時半，警方於西邊圍對開位置發多枚催淚彈，其間示威者跳河載水，淋熄催淚彈。

（黃偉民攝）

大批市民今（27日）到元朗「行街」其後與警方對峙，其間一度有人向警方投擲物件。至下午5時許，防暴警陸續推進，雙方發生衝突，警方率先於元朗泰祥街施放懷疑催淚彈。站在前排的市民舉起自製的木盾，又舉起雨傘防衛。至下午5時25分，警方再次舉起黑旗，警告會使用催淚彈。警方又在南邊圍外及大馬路都一度舉起黑旗。

在泰祥街，擬有催淚彈射上民居簷蓬，簷蓬頂不斷冒煙。接近6時，示威者向警方方向推進，氣氛緊張，警方隨即再次向人群發放催淚彈，其間亦持槍發射懷疑橡膠子彈。至6時，警方未有作出警告下再開兩槍。

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至6時半，西邊圍村爆發警民衝突，西邊圍村爆發警民衝突，警方放多枚催淚彈，企圖驅散人群，但是示威者未有離去。警方多次警告示威者離開，之後多次施放催淚彈。其間，示威者想進入西邊圍村，有人向村口方向拋雜物，警方則近距離佢示威者施放催淚彈。