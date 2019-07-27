【元朗遊行】西鐵站混戰男子遭速龍扑頭　記者頭中胡椒彈

一如近月每場遊行，元朗遊行同樣演變成衝突事件，晚上9時，在警方防線推進下，示威者退入元朗西鐵站大堂，雙方在站內爆發衝突，多人受傷，當中亦包括記者。一名《自由亞洲電台》記者鄭先生表示，晚上近10時，他在元朗西鐵站B出口位置，見到警方施放催淚彈，遂上前拍攝，其間催淚彈始冒煙，他同時被物件擊中頸部，頸部紅腫及鼻部刺痛。

另外，《香港01》記者後腦亦被胡椒彈打中，後腦及背部紅腫。晚上約9時30分，警方在南邊位開始推進，並發出催淚彈，《香港01》記者聽到多聲槍聲，於是到元朗西鐵站B出口近天橋底下位置，想找警方從何處開槍，因事出突然，未能即時帶上頭盔。數聲槍響後，現場無再發出槍聲，記者於是轉身，打算到另一位置查看，突然後腦位置疑被懷疑胡椒彈射中，背囊亦有疑似胡椒粉劑。事態暫緩後，記者請現場急救隊查看，急救人員發現記者除後腦有少許紅腫外，背部亦發紅，並有刺痛感覺，需用生理鹽水清洗。

現場亦有多名示威者受傷，有人頭破血流。一名中年男子當時在G2出口入站，自稱只是「行過」，被速龍小隊揮警棍打中頭部，頭頂有兩吋長裂傷，眼部亦中胡椒噴霧，感到頭暈，其後他掙扎逃離警方的範圍，由急救人員替其包紥，其後由救護車送院。另一名女子在元朗西鐵站內，因有警員推進而向前仆街及暈倒，及後恢復清醒。

香港01記者頭部被催淚彈流彈打中，背部通紅。(香港01記者攝)

一名中年男子被速龍小隊打傷頭部。(鄧栢良攝)