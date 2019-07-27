【元朗遊行】西鐵站混戰男子遭速龍扑頭　記者頭中胡椒彈

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一如近月每場遊行，元朗遊行同樣演變成衝突事件，晚上9時，在警方防線推進下，示威者退入元朗西鐵站大堂，雙方在站內爆發衝突，多人受傷，當中亦包括記者。一名《自由亞洲電台》記者鄭先生表示，晚上近10時，他在元朗西鐵站B出口位置，見到警方施放催淚彈，遂上前拍攝，其間催淚彈始冒煙，他同時被物件擊中頸部，頸部紅腫及鼻部刺痛。
另外，《香港01》記者後腦亦被胡椒彈打中，後腦及背部紅腫。晚上約9時30分，警方在南邊位開始推進，並發出催淚彈，《香港01》記者聽到多聲槍聲，於是到元朗西鐵站B出口近天橋底下位置，想找警方從何處開槍，因事出突然，未能即時帶上頭盔。數聲槍響後，現場無再發出槍聲，記者於是轉身，打算到另一位置查看，突然後腦位置疑被懷疑胡椒彈射中，背囊亦有疑似胡椒粉劑。事態暫緩後，記者請現場急救隊查看，急救人員發現記者除後腦有少許紅腫外，背部亦發紅，並有刺痛感覺，需用生理鹽水清洗。
現場亦有多名示威者受傷，有人頭破血流。一名中年男子當時在G2出口入站，自稱只是「行過」，被速龍小隊揮警棍打中頭部，頭頂有兩吋長裂傷，眼部亦中胡椒噴霧，感到頭暈，其後他掙扎逃離警方的範圍，由急救人員替其包紥，其後由救護車送院。另一名女子在元朗西鐵站內，因有警員推進而向前仆街及暈倒，及後恢復清醒。
香港01記者頭部被催淚彈流彈打中，背部通紅。(香港01記者攝)
一名中年男子被速龍小隊打傷頭部。(鄧栢良攝)
晚上10時許，元朗站內一名女子在元朗西鐵站內因有警員推進而向前仆倒後暈倒地上，及後恢復清醒。(余睿菁攝)