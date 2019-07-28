【光復元朗】衝突後遺各式彈殻漆彈磚頭 　速龍警棍疑加環狀物

昨日（28日）有市民發起光復元朗遊行，至下午時份，警民再於元朗多處發生衝突，期間警方多次發射多枚子彈；而示威者則用磚塊、雞蛋回撃。至晚上警方進入西鐵站，其中一名速龍小隊成員揮動警棍時，被發現其警棍頂端疑加裝銀色的環狀物，旁側同為速龍小隊的警員警棍則未見加裝物件。 另外，記者於警民衝突後巡視現場，發現現場遺下大量警方發射多枚子彈後的子彈殼，包括催淚彈、海綿彈、橡膠子彈；亦留下不少示威者投擲的磚頭、雞蛋及漆彈跡等等。

速龍小隊警員警棍前端疑加裝外置物。（曾梓洋攝） 速龍小隊警棍疑加環狀物

警方昨午至晚上，多次向群眾舉旗開槍，記者及後巡視現場，現場現遺下多枚子彈殼，包括催淚彈、海綿彈、橡膠子彈等等。另外，警方於西鐵站出動警棍時，被發現該個警棍經「加裝」，其頂端疑加裝銀色環狀物，而旁邊的同為速龍小隊警員的警棍，則未見加裝物件；翻查當日其他防暴及速龍小隊的警棍，其警棍頂端均未見加有銀色環狀物。 翻查資料，防暴警察及速龍小隊均配備防暴警棍；而早前於光復上水行動，軍裝巡邏亦一度與民眾爆發衝突，一度取出警棍，翻查資料，其警棍與防暴警察及速龍小隊配備的警棍並不相同。《香港01》正向警方查詢事件。 另外，《警察通例》內文曾列明使用警棍的警察，需受機動部隊、衝鋒隊武器及戰術訓練組或合資格警棍教官訓練，才可獲發及使用；另外，當有人故意或意外被警棍擊打，相關人宜需提供初步報告，包括被打者傷勢、被擊中部位、警棍揮打次數等等資料，而報告的副本則會交警務處助理處長。

現場遺下大量彈殼，包括橡膠子彈、海綿彈及催淚彈。（陳蕾蕾攝） 衝突過後 大量彈殼遺地面 衝突完畢後，記者到現場巡視期間，發現地上遺留大量衝突期間使用的武器，地上遺留多發警方發出的子彈，包括橡膠子彈、海綿彈及催淚彈。橡膠子彈分別為「MP-4-R3 Hard Rubber Baton Projectile」及 「ALS1202 rubber rocke」，前者為多彈頭橡膠子彈、較為長身，內含三個黑色圓柱狀的橡膠子彈頭；而現場所見後者的彈殼為橙色，獨頭橡膠彈，其彈頭儼如火箭，尾部則有四塊翼，可在發射時穩定彈道。現場檢獲的「ALS4006D REACT Round」海綿彈，其圓形子彈海綿頭為綠色，撃中目標後可造成鈍傷痛楚（blunt trauma pain compliance）。 另外，現場遺下的催淚彈殼包括兩種，分別為由法德魯槍射出的催淚彈及手擲式催淚彈，前者為「CS MULTI SMOKE 5 PROJECTILES」，內有五個彈頭；後者為「Gren Hand Burst Irrt- A.Riot- N225」呈黑色狀，內有23粒細彈頭。

警方發射多枚子彈 大量彈殼遺地面

示威者鐵馬列防線。（陳蕾蕾攝） 示威者鐵馬水馬列防線 磚塊雞蛋回撃

現場示威者除具備大量物資如眼罩、口罩防避警方的行動外，亦備有不同物品進行示威。記者於現場可見，遊行後有示威者拆去路邊鐵馬，將其綑成三角型作示威者防線，入黑後又改以水馬作防線；而警民發生衝突衝間，有示威者手持長遮、行山杖，亦有示威者向警方投擲磚塊、漆彈、雞蛋及膠水樽；示威者撤退後，記者於現場巡視期間，發現遺下不少「戰亂」的痕跡，包括警方發出的多枚子彈，及示威者投擲的物品。 另外，及後記者到元朗警署對出位置查看，亦發現多個以「ICAC」紙杯盛載的油漆彈。