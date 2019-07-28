【728集會】警跟進速龍警棍扣環　籲遮打花園集會人士勿違法

下午3時15分，警察公共關係科高級警司余鎧均就今日在港島區公眾集會及遊行的申請會見傳媒，強調警方並無禁止今日下午3時在中環遮打花園的集會申請，但已反對之後經畢打街、干諾道中往中山紀念公園的遊行申請，以及禁止公眾在中山紀錄公園集會的申請，指警方必須向公眾表達以上的明確信息。此外，余指昨日元朗遊行拘捕了13人，包括申請遊行的鍾健平。至於有記者拍攝到一名速龍小隊隊員在警棍上扣環，余表示警方會跟進事件。

警方以涉嫌干犯組織未經批准的集結，拘捕申請人鍾健平。 （洪嘉徽攝）

余鎧均指，如市民堅持參與以上已被反對的遊行，以及在中山紀念公園的集會，均是違法的行為。警方亦留意到網上有言論繼續鼓吹市民遊行，特別是在昨晚（27日）的事件後，甚至有網民呼籲其他人帶備比昨日更大的攻擊性武器出席。

元朗遊行13人被捕 包括申請人鍾健平

在昨日的元朗衝擊中，警方已檢獲不同種類的武器，包括發現了聚集人士藏有仿製槍械、鋼珠、鐵枝、伸縮棍及丫叉等，余認為，可見昨日部分參與人士並不是打算和平表達意見，警方對相關人士作出的暴力行為予以譴責，目前警方針對昨日活動的資料，拘捕至少13人，他們涉嫌平反未經批准的集結、非法集結，藏有攻擊性武器及襲擊等。警方特別指出，已拘捕了申請昨日元朗集會遊行的鍾健平，他涉嫌干犯組織未經批准的集結，是違反了《公安條例》第17A條。她強調，當警方已明確反對遊行及禁止集會的申請，並表示有關活動有發生暴力衝突的風險是非常高，但申請人堅持前往元朗，繼續組織及參與未經批准的遊行及集會，最終發生一連串的暴力事件，警方將不會姑息。

警方澄清，絕對尊重示威舉行和平集會的自由，警隊過去多年來均一直盡力協助市民遊行集會，只是這兩個月來的公眾活動之中，發生了很多暴力衝突，在這個時候再舉辦公眾遊行集會的風險非常高。昨日以暴力事件收場，當警方及上訴委員會均以公眾活動很大可能出現暴力衝突，明確反對時，相關人士仍然堅持親身到現場，組織及參與相關活動，觸犯了香港法律。警方目前呼籲，市民和平有序參與目前在遮打花園的集會，市民切勿作出違法的行為。