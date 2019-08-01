【728集會】持長槍士沙被包圍跌倒後舉槍　警方：警員被多人襲擊

周二晚大批市民到葵涌警署，聲援於728衝突中被捕及控以暴動罪的人士，事件其後再一次演變成衝突，有示威者向防暴警擲雜物，其後一名白衣警署警長（士沙）到場並最少兩次舉起雷明登霰彈槍及瞄準示威者。有網上片段拍得，當時白衣警於衝突中曾跌倒及被示威者包圍，網上流傳疑為該名白衣警員的照片，其右眼血紅受傷。警方指該名警員被多人襲擊，為保護自己以免生命受到威脅或身體受到嚴重傷害，於是舉起已裝上布袋彈的長槍戒備。

手持雷明登霰彈槍的白衣警署警長，一度向示威者使用胡椒噴霧及揮警棍。（資料圖片）

728集會中被捕的49人，其中44名被控以暴動罪，網民周二晚發起到葵涌警署聲援示威者，警署外一度逾千人市民聚集，佔據警署對開的葵涌道。至晚上10時許，多名持圓盾防暴警察步出警署沿葵義路走向葵涌廣場方向，有示威者指罵警員及擲物，其間一名白衣光頭警署警長手持雷明登霰彈槍，使用胡椒噴霧又揮警棍，其間作出上膛動作後兩度舉槍，並一度瞄準示威者，示威者繼續擲物，有人指責警員舉槍，白衣警其後登上警車離開。

兩警被包圍 白衣警跌倒後舉槍

有網上片段拍得，白衣警當時於葵富路與葵仁路交界與警一名身穿防暴裝備的藍衣警員與多名示威者發生衝突，兩人被示威者包圍其間白衣警一度跌倒，其後白衣警爬起，並以霰彈槍指向四周，示威者後來散開。網上流傳一張疑為該名白衣警員於事件後拍攝的照片，其右眼血紅懷疑受傷。

警方指，得悉有市民在葵芳港鐵站附近被襲擊，派員趕赴現場，返回警署的途中兩名警務人員被大批激進示威者包圍、投擲雜物及刻意襲擊，其中一名警務人員被多人襲擊，為保護自己以免生命受到威脅或身體受到嚴重傷害，於是舉起已裝上布袋彈的長槍戒備。另外，人員在被襲其間，被搶去防暴頭盔。