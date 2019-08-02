【逃犯條例】連場衝突最少378傷　飛天南出院　中彈老師視力模糊

反修例風波持續至今近兩個月，民間組織了逾十場大大小小的遊行集會，多場公眾活動演變成警民衝突，警方於驅散人群時使用不同的武器，混亂中不少人受傷，根據醫管局數據，截至8月1日，自6月9日起，因示威集會受傷送院的人數為378人，大部分已出院。 而在7月21日西環衝突中，仍有一名男傷者留醫瑪麗醫院。

根據醫管局提供的數字，自6月9日起的12場示威衝突中，共有378人受傷，傷者包括警員及示威者，當中6月12日立法會外的激烈衝突中最多人受傷，共有81名傷者。

6月12日是警方於反修例風波中首次開槍驅散人群，共發射了150枚催淚彈、20枚布袋彈及數發橡膠子彈，導致81人受傷，當日有兩人情況嚴重，包括一名眼睛受傷的男教師及港台外判司機。截至6月13日下午五時，傷者大部分已出院，有五男兩女留醫，情況穩定。

612當日，楊老師眼部受傷。（網上圖片）

涉暴動罪被捕男教師 右眼胸口中槍

於6月12日金鐘示威受傷的男教師，被警方以暴動罪拘捕，現正獲保釋。今(2日)早楊老師於個人Facebook發帖文指，自己當日有兩處被槍擊，分別為右眼及胸口，受擊後即時右眼一片模糊，而胸口留有直徑數厘米的圓形彈痕，楊老師於帖文中指，至今不知是「一槍反彈還是兩槍」。

完成眼科手術 眼中央位置沒有視力

楊老師於帖文交代傷勢，稱早前進行了眼科手術，手術成功，惟最終成效需要數月的觀察，「手術前醫生預計黃斑裂孔有6、7成機會康復，整體視力可回復至0.3水平（正常是1.0）。」楊老師表示，未進行手術時，眼睛長期有幻光，眼中央位置沒有視力，他稱，「醫生說可定義為失明」。由於現時完成手術不久，視力仍模糊，要待數星期才慢慢恢復。至於對工作帶來的不使，楊老師指，「由於只能靠左眼看字和螢幕，專注能力、反應、耐力都差了，工作效率明顯下降。」

楊老師當日於醫院內被捕

楊老師提及，當日於醫院登記時沒有稱是在示威中受傷，惟於候診期間，兩名警員向楊老師的律師表示，會在他接受眼科檢查後以「暴動罪」拘捕他。而他在醫院接受治療的三分之二時間，需戴上銬鏈及由警員看守。對於涉「暴動罪」被捕，楊老師於文內提及，「的確是沒有預計過代價會這麼大」，但他沒有後悔，「我堅信我和當日的同路人都是作出了最正確的選擇，以有效的方式對抗修例。」

他說，自己是香港大學社會科學學士，畢業生有特首林鄭月娥、盧偉聰處長等，自已年近30，持7年教師年資及物業。「據我不甚廣闊的社交圈子，也有教育水平、收入和社會貢獻比我高的教師、律師、醫生、護士、工程師、建築工人、商人、管理人員等各行各業的市民參與示威。我們沒有收過錢，也沒有需要收錢去示威。」

元朗無差別打人事件中，有傷者被打至頭破血流。（資料圖片）

7月21日衝突 仍有一人留醫

7月21日民陣於港島再次發起遊行，最終演變成警民街頭衝突，警方在上環使用武力清場，當晚使用了55枚催淚煙和催淚彈、五發橡膠子彈及24枚海綿彈。事件中有14人受傷，截至8月1日，仍有一名男傷者留醫，他情況穩定。根據當日報導，當晚約11時，有一名年輕男子於衝突中頭部受傷，疑被橡膠子彈所傷，他重傷由救護車送院。

元朗無差別打人事件 傷者全部出院

7月21日晚元朗無差別打人事件中，有45人受傷，當中一名男子一度危殆，據悉危殆男子為元朗「叔父輩」勢力人士「飛天南」，他當晚持棍打人期間突然暈倒。醫管局數字顯示，截至8月1日，無差別打人事件中的所有傷者已出院，包括一度危殆的「飛天南」，都已離開了醫院。而7月27日「光復元朗」中的24名傷者及7月28日中環遮打花園集會中的16名傷者，亦全部出院。

7月21日晚，一名白衣男子持棍打人期間暈倒。（資料圖片）