【8.5罷工．交通】港鐵晚上特別車到深水埗三站　早上多線癱瘓

修訂逃犯條例爭議引起連串示威及不合作運動，示威者由最初的一區遊行演變成多區「游擊戰」，民間發起今日（5日）全港三罷（罷工、罷課、罷市）及七區集會，並聲稱圍堵巴士車廠。午夜開始，大批示威者已在美孚、黃大仙等多區架設路障，阻礙交通。早上多條巴士線需要改道或暫停，示威者在多條港鐵綫發起不合作運動，列車服務受阻。龍翔道一度全線封閉，青山公路元朗段亦被堵塞。 【晚上9時10分更新】港鐵表示，因應警方要求，荃灣綫會安排特別安排列車到深水埗、長沙灣及荔枝角站，接載乘客離開，其他列車不停這三個站上落客

晚上9時08分，港鐵表示，因應警方要求，荃灣綫服務作出以下安排：

• 特別安排列車到深水埗、長沙灣及荔枝角站，接載乘客離開

• 其他列車不停這三個站上落客

不合作運動影響多條路線，港鐵不斷更新最新服務狀況。（盧君朗攝）

【10：40更新】港鐵最新服務狀況

【觀塘綫】

全綫暫停服務

【港島綫】

上環至柴灣站，暫停服務。

堅尼地城至上環，維持8分鐘一班車

【東涌綫】

恢復服務

【機場快綫】

10：40am恢復列車服務

市區預辦登機手續繼續暫停

【東鐵綫】

恢復服務

【西鐵綫】

恢復服務

【將軍澳】

恢復服務

【荃灣綫】

全綫暫停服務

【12:30】 大圍站內有廣播，指列車門未能關上，列車無法開出，呼籲乘客轉乘其他交通工具。站內亦有安排兩班接駁巴士分別前往上水及九龍塘，職員表示難以確實回答班次時間，只透露目前約十多二十分鐘有一班車來到。



【12:04】西鐵元朗至東涌綫青衣站的接駁巴士，受影響無法行駛。



【11:38】大埔廣福村往吐露港方向有路障，不過後來被司機移開。示威者取更多欄杆擋路，天橋上有市民告知有警察正在前來，示威者已離開。



【11:38】因應道路封閉，新巴現有7條日間路線改道行駛。現時不同地區均有交通擠塞，可能會影響班次服務。乘客如要查詢個別路線改道詳情及臨時巴士站安排，可使用新巴城巴流動應用程式直接輸入巴士路線查詢。公司正密切留意各區服務及路面情況，有需要時作靈活調配，盡量提供服務。另外，由於系統現時非常繁忙，流動應用程式服務或要較長時間載入資料。改道路線：796C, 796X, 101, 106, 111, 113, 116



【11:12】本來在元朗西鐵站被市民圍著叫「收隊」的多名警員，離開大堂位置，並向沿途居民揮手。



【10:49】 有市民自行搬開水馬，青山公路元朗段一條行車線恢復通車。青山公路元朗段示威者已散。



【10:38】在青山公路元朗段被撞致手部受傷的傷者，被市民義載離開，前往博愛醫院接受治療。

+ 4 + 3 + 2

青山公路元朗段車輛企圖撞向示威者路障

【10:27】先前青山公路元朗段衝向水馬陣的車，涉事司機被制伏及拍攝樣貌後，聲稱要拾回物品後被放行，他自行返回車廂內。



【10:23】炮台山站巴士站等候巴士的人龍已消失，路面交通情況自港鐵宣布暫停服務的半小時後一直暢通，唯港鐵服務仍未恢復。



【10:19】防暴警察到龍翔道處理堵路，示威者四散，交通回復正常。

【10:16】觀塘站不時有乘客嘗試進入車站，但被職員拒絕，指觀塘綫服務已全線暫停，請乘客轉乘其他交通工具或港鐵接駁巴士。另外，接駁巴士站未見人龍，路面交通情況仍然擠塞，觀塘道往將軍澳方向車輛行駛緩慢，往九龍灣方向則較少車輛駛經，巴士站仍有市民等候巴士。



【10:14】青山公路元朗段有車衝向水馬陣，現場指撞傷至少一名市民，司機被示威者拉落車制伏。



【10:04】荃灣西西鐵站，市民和戴口罩人士發生衝突，一名穿黑衣中年女子撞開車門的戴口罩人士，衝入車廂，車廂發生罵戰。

【10:02】青山公路元朗段示威者搬開水馬供救護車走過，在救護車前的司機路過時向堵路市民微笑點頭，並向他們豎起拇指。



【10:00】美田路迴旋處近大圍站及車公廟路的交通現已恢復正常。



【10:00】防暴警察到龍翔道處理堵路。

+ 10 + 9 + 8

龍翔道駕駛人士移開路障

【09:57】上水港鐵站大堂有兩批人爭執約20分鐘，免費接駁巴約2、300人排隊。

【09:55】除青山公路元朗段直路被封外，由形點一期停車場轉出公路的出口亦被封。期間有身穿黑裙的女士表示難以接受，一度嘗試將垃圾桶搬回行人路。



【09:55】觀塘站接駁巴士未見人龍。



【09:51】荔景站不合作運動參與者話，會於12點結束行動。



【09:51】龍翔道駕駛人士移開路障，恢復通車。



【09:48】屯門站巴士站現時情況，過百乘客等待港鐵接駁巴士。



【09:47】東區走廊往柴灣方向暢通，往灣仔方向有車龍但流動。

示威者堵塞黃大仙龍翔道。（蔡正邦攝）

港鐵塘綫全線暫停服務

【09:47】龍翔道全封，往觀塘方向見市民在車路步行。



【09:44】觀塘站站內廣播觀塘綫全線暫停服務，站內有指示乘客離開觀塘站，並使用其他交通工具。



【09:43】青山公路元朗段有駕駛電單車人士在群聚開路下離開。此前有女士不滿馬路被封，上前理論，更不斷走近黑衣人群，後來因群眾中無人理會她，雙方散開。 now 記者欲上前訪問巴士司機時，被一名女士阻止，更企圖拍打記者。



【09:42】港鐵宣佈觀塘綫全綫暫停服務。觀塘站開始閉站。



【09:30】九巴發出特別交通報告，指現時各區交通十分繁忙，九巴及龍運各路線的行車時間及班次皆受影響，請各位乘客耐心等候。



【09:27】港鐵更新東涌綫青衣至九龍站暫停服務，東涌至青衣站10分鐘一班車，九龍至香港站10分鐘一班車。



【09:27】港鐵更新港島綫暫停路段增加，灣仔至柴灣站暫停服務，堅尼地城至灣仔站維持8分鐘一班車。



【09:22】運輸署宣布，因突發事故，龍翔道來回方向近黃大仙中心的全線現已封閉。駕駛人士請考慮改用其他道路。現時上址交通繁忙。

+ 7 + 6 + 5

長型貨櫃車橫停青山公路元朗段往九龍

【09:20】有一架長型貨櫃車在水馬陣前停下，青山公路元朗段往九龍、上水、屯門、錦田及八鄉方向受阻。



【09:18】元朗形點對出青山公路元朗段有大批市民將水馬推出行車線，暫時往博愛醫院方向，只有一條行車線正常行車。



【09:16】炮台山站巴士站依然有約百名市民等候巴士。



【09:13】上水交通未見擠塞，港鐵接駛巴位置相信逾二百名候車市民等候；的士站則見約50人長龍。



【09:11】示威者堵塞黃大仙龍翔道。龍翔道近黃大仙中心，有示威者將路邊的垃圾桶、鐵欄搬出馬路，有近50名示威者撐起雨傘，站在馬路中心，現時龍翔道往沙田方向3條行車線受阻。有貨VAN司機落車了解情況，現場不見有司機嘗試搬開路障。黃大仙中心對開龍翔道，有近50多名身穿黑色衣服、戴口罩的人士，高呼「光復香港、時代革命」、「撤回惡法」，期間有人將鐵馬、垃圾桶等搬出龍翔道，多條行車線受阻。

+ 3 + 2

早上九時 機場快綫全綫暫停服務

【09:06】元朗站部分示威者發起阻礙公路。



【09:02】港鐵更新機場快綫全綫暫停服務，市區預辦登機手續暫停。



【09:00】觀塘站有市民大叫「香港人加油」，有等候港鐵接駁巴士市民和應。



【08:55】港鐵更新港島綫服務情況，灣仔站至鰂魚涌站服務暫停，堅尼地城站至灣仔站維持8分鐘一班車，鰂魚涌站至柴灣站維持6分鐘一班車。



【08:51】港鐵更新東鐵綫服務，九龍塘至羅湖/落馬洲暫停服務，紅磡至九龍塘維持10分鐘一班車，上水至羅湖維持20分鐘一班車，上水至落馬洲，維持40分鐘一班車。

【08:50】大圍站對出的大圍車公廟路迴旋處有人發起不合作運動，於迴旋處內兜圈，現場各路口有大量車等候進出迴旋處。現場交通擠塞，有巴士乘客落車，步行離開，選擇其他交通工具。運輸署宣布，因車多關係，美田路迴旋處近大圍站的交通繁忙。駕駛人士行經上述路段敬請忍讓及小心駕駛。



【08:49】十餘名不合作運動人士在炮台山站大堂討論去向。

+ 12 + 11 + 10

市民手持平板電腦 向警員播放元朗黑夜片段

市民手持平板電腦 向警員播放元朗黑夜片段

【08:50】在元朗站有數名市民批評不合作運動阻礙上班，多名身穿黑衣的市民隨即讓路，讓他在警員協助下離開。



【08:49】有由廣西來港的旅行團，受港鐵停駛影響，原本等巴士，之後決定行路去尖沙咀觀光購物。



【08:47】港鐵更新西鐵綫服務，錦上路站至屯門站服務暫停，紅磡站至柯士甸站服務暫停，柯士甸站至錦上路站，維持8分鐘一班車。



【08:43】元朗站一列往紅磡方向列車，受阻接近1個半小時仍未能開車，現場有乘客對罵的情況出現，多名警員在列車及月台上分隔對罵的市民，亦有市民手持平板電腦，向警員播放有關元朗黑夜的片段。

【08:43】新巴城巴因應道路封閉，新巴城巴現有8條日間路線改道行駛。現時不同地區均有交通擠塞，可能會影響班次服務。乘客如要查詢個別路線改道詳情及臨時巴士站安排，可使用新巴城巴流動應用程式直接輸入巴士路線查詢。由於路面情況不斷變化，公司正努力因應最新路況作改道應變，改道內容準備好後會盡快發放及更新。新巴城巴日間改道路線：796C, 796E, 101, 106, 106A, 111, 111P, 116



【08:41】港鐵正安排免費接駁巴士，行走暫停服務的路段，但始終巴士的載客量遠低於鐵路，加上會受路面交通狀況影響，請乘客體諒及保持忍讓。



【08:41】港鐵宣佈將軍澳亦受影響，北角至調景嶺站暫停服務，將軍澳至康城站暫停服務，調景嶺至寶琳站，維持5分鐘一班車。

+ 3 + 2

港鐵多條路線服務暫停

【08:39】在 旺角，過海巴士現人龍。



【08:34】炮台山站不斷廣播指將關閉，呼籲乘客離開。在廣播後約半小時，巴士站人流逐漸減少，等候市民剩約50人，大部分已上巴士或步行至其他地方乘搭交通工具。



【08:34】港鐵更新東鐵綫服務九龍塘至羅湖/落馬洲暫停服務，紅磡至九龍塘，維持10分鐘一班車。上水至羅湖，維持20分鐘一班車。



【08:33 】元朗站往屯門方向列車早前清空後駛離月台，但往紅磡方向的列車仍然受阻，大批乘客仍留在列車或月台上。



【08:31】 觀塘迴旋處有警察令不合作的車輛停泊一邊，有警察指已經抄牌。



【08:27 】約20名示威者由紅隧天橋前往紅磡站，並嘗試阻塞往屯門方向的西鐵列車。有乘客不滿並且與示威者有身體碰撞，該示威者其後被示威者指罵「為何推婆婆？」。其後該名拿著英國旗的婆婆坐在列車門中間時列車強行關門 ，示威者指罵港鐵職員不理會婆婆而強行關門。



【08:24】炮台山站往堅尼地城方向列車可駛出。



【08:21】大圍站列車未能開出，大批乘客滯留大堂。



【08:15】港鐵宣佈屯門站因有大量人士有衝突情況，車站方面因應情況，目前車站需要關閉，請所有乘客離開車站。乘客暫時請不要前往屯門站。



【08:14】旺角站往調景嶺方向，列車暫停；荃灣方向沒有列車。港鐵站內廣播呼籲乘客轉坐其他交通工具。



【08:13】手持防暴裝備警員到元朗站。



【08:13】炮台山站月台有孕婦不適，由救護員送走。



【08:13】龍翔道東行已經清理，未有影響。



【08:11】港鐵宣佈東鐵綫服務九龍塘至羅湖/落馬洲暫停服務，紅磡至九龍塘，維持10分鐘一班車。



【08:11】港鐵宣佈觀塘綫服務受阻情況，九龍塘至觀塘暫停服務，黃埔至九龍塘站亦暫停服務，觀塘來回調景嶺，維持10分鐘一班車。



【08:09】港鐵宣佈荃灣綫尖沙咀至葵興暫停服務，中環至尖沙咀，維持5分鐘一班車。荃灣至葵興，維持5分鐘一班車。



【08:09】港鐵宣佈東涌綫亦有服務受阻，青衣至南昌站暫停服務。東涌至青衣，維持10分鐘一班車。南昌至香港，維持10分鐘一班車。正安排免費接駁巴士，來回青衣至南昌站。

【08:08】上水火車站，職員表示由於不合作運動，列車將會延誤，呼籲乘客改答其他交通工具，又表示現時出閘不會扣錢。現場逾百乘客於車廂內及數十名乘客於月台等待。



【08:07】 觀塘港鐵站職員呼籲乘客轉乘巴士，並叫他們不要入閘。另外，迴旋處交通開始堵塞，往將軍澳方向行車緩慢。



【08:07】炮台山站廣播由於發生事故，本站將停止服務關站。

【08:05】鑽石山站一名身穿反光的女士自稱記者，在場拍攝影片，惟被黑衣市民質疑其身份，要求她出示記者證。但該明女士指當時情況過於混亂，不願意出示整張記者證及報館名稱，只展視出證件上「Press」的字眼。在場人士強調並非不予記者拍照，只是由於她未能出示出記者證，故懷疑其身分，過程擾嚷十多分鐘。黑衣人士要求她刪除剛才拍攝的影片，其後該名女士按要求刪除影片，在場人士放行。



【08:03】炮台山站往堅尼地城方向列車服務受阻，幾乎所有乘客已經港鐵呼籲乘搭其他交通工具離開，港鐵職員表示暫時未有安排接駁交通工具，市民需自行選擇交通工具前往目的地。炮台山站往堅尼地城方向有市民報稱不適，站在車門，其間有在場人士向港鐵職員指 「唔使做咁足 幫幫香港」。



【08:00】港鐵宣佈港島綫亦有服務受阻，銅鑼灣站至鰂魚涌站服務暫停。堅尼地城站至銅鑼灣站，維持8分鐘一班車，鰂魚涌至柴灣，維持6分鐘一班車。港鐵正安排免費接駁巴士，行走銅鑼灣站至鰂魚涌站。



【07:59】觀塘站有職員廣播，指觀塘綫服務受阻，請乘客轉乘其他交通工具，出閘將不會扣除車費。港鐵職員在觀塘站展出告示，指示乘客轉乘其他交通工具。

【07:56】 新清水灣道一度被人以路障堵塞。



【07:55】紅隧往港島方向的巴士站未見人龍，候車乘客不多。居住於黃埔的梁先生指，今日出門時間與平時差不多，不擔心不合作運動會阻礙他前往位於小西灣的公司上班。他稱今日的不合作運動是「全民運動」，亦不是突發示威，市民和顧主都早已知悉，就算遲到都不擔心被顧主責怪。他也表示支持此不合作運動。



【07:54】 龍翔道第三度被塞，有司機協助將路障回路邊，及後再次開通。



【07:53】 觀塘站往何文田方向列車服務受阻，未能開出。



【07:52】港鐵宣佈西鐵綫服務嚴重受阻，錦上路站來回元朗服務暫停，紅磡來回錦上路站，維持8分鐘一班車。港鐵正安排免費接駁巴士，行走屯門至錦上路站。另外，港鐵亦正安排一條特別免費接駁巴士路綫，由元朗站接載乘客，前往「青衣站」，協助疏導西鐵綫的乘客。



【07:51】 鑽石山站職員要求所有乘客均需離開車廂。

繁忙時間 大圍站車門未能關上

【07:50】元朗站有市民批評警員未有在元朗黑夜時執法，被其他市民勸阻，之後在場市民多次大聲呼叫「五大訴求，缺一不可」。

【07:49】炮台山往堅尼地城方向，不合作運動人士遭反對人士大罵，其間有人高呼「打佢」，反對人士其後推開記者，上車離去。



【07:45】牛頭角觀塘道與勵業街一帶多枝交通燈失效，部分有被破壞痕跡，暫未見交通警員維持秩序，現場交通情況混亂，巴士等車輛需在十字路口互讓，場面驚險。

【07:43】鑽石山站有示威者與乘客爭執。

【07:42】 大圍站車門未能關上，有職員在場。 大圍站有人打架，有警員到場。



【07:42】 紅隧往港島方向擠塞，但未見有人道路。往九龍方向則暢順，未見有人阻塞道路。



【07:41】港鐵宣佈西鐵綫、荃灣綫、東鐵綫、港島綫及東涌綫，均有多宗乘客按動緊急制，阻礙車門等情況，列車服務受阻，請乘客留意及為行程預留充裕時間，及早計劃行程。



【07:40】東鐵大圍站有人發起不合作運動，多道閘門被人擋住，令開往紅磡的服務受阻，有在場人士聲稱遭人襲擊，而襲擊者離開，受襲者不滿，站在車門前不讓閘門關閉。另外，亦有人在場手持大聲公，呼籲乘客參與罷工，及向在場人士解釋罷工原因。示威者與乘客發生爭執，有中年男子動手襲擊在場示威者。



【07:40】炮台山站不少市民由月台上大堂，車務控制職員趕往月台了解。有乘客大聲指罵示威者，揚言打架。



【07:35】上水新運路出九龍方向，有戴口罩黑衣人於路邊位置取樹枝、拆鐵馬準備設路障，封鎖新運路出九龍方向車道。該批人士表示目前雞嶺迴旋處未有不合作運動，續更改到上址設路障。

+ 3 + 2

上班繁忙時間 西鐵元朗站列車被阻

【07:31】鑽石山站於月台聚集的眾人未見有行動，惟有一名中年男子對聚集人士不滿，於列車上向月台人士叫罵，其後他下車理論，其間用報紙拍打一名記者的相機，引起各人不滿。



【07:30】港鐵荔景站有人發起不合作運動，現場有市民阻礙車門關閉，令車門無法關上，導致服務受阻。有乘客鼓譟，不斷重覆「要返工」呀，更有人試圖動手襲擊阻礙列車的人。

【07:30】鑽石山站月台已有約二十多名戴口罩的人士聚集，部分人身穿黑衣，發起不合作運動，阻礙車門關閉，導致服務受阻，引起部分搭客不滿，雙方一度推撞，情況混亂。



【07:27】元朗站列車被阻未能開出，多名警員到場。有人高呼非禮要求警員協助，有警員因應市民要求出示委任證後，警員要求對方除下口罩。



【07:28】示威者在紅隧九龍入口設置路障堵路，現場輕微衝突。



【07:23】炮台山站示威者開始不合作運動。



【07:18】示威者以路障堵塞龍翔道往觀塘三條行車線，其他駕駛人士下車清理。

【07:10】元朗站月台上有多達20名港鐵職員維持秩序，呼籲上車乘客走入車廂。



【07:00】元朗站月台有數名身穿黑衣人士分散在月台不同位置，數名身穿黑衣的市民戴上口罩及頭盔，手持「只有暴政，沒有暴徒」、「睇唔到時間，返唔到工的標語」走過。

+ 3 + 2

清晨七時 防暴警清走荔枝角道路障

【07:00】防暴警察將美孚新邨對開荔枝角道的路障清走，現場重新通車。



【07:00】上水火車站天橋交通暢順。

【06:49】有軍裝警員到炮台山站月台巡邏，暫未見不合作運動，但車廂人流明顯比平日多，相信是市民提早搭車上班。

【06:42】在網民呼籲不斷兜圈的觀塘迴旋處交通順暢，暫未多車，有警車在一帶巡邏。

【06:40】運輸署提醒市民，由於港九新界多處交通燈損毀以致未能正常運作，駕駛人士駛經受影響路段時，需小心駕駛，留意路口情況。

【06:35】運輸署表示，因道路狀況，以下港、九、新界區路段仍然暫時封閉：港島—皇后大道西介乎德輔道西及卑路乍街；九龍—沙田坳道近東頭村道、荔枝角道（葵涌方向）近美孚新邨；新界—介乎唐明街與寶邑路之間的唐俊街、介乎寶康路與唐賢街之間的寶邑路

【06:15】運輸署宣布，多條日間巴士及小巴線需要暫停，詳見下圖。

大批日間巴士線改道或暫停。（運輸署網頁）

清晨六時 大埔墟站有人掟雜物落軌

【06:09】港鐵大埔墟站一度有人投擲雜物落路軌，服務一度受阻。

【05:59】運輸署表示，港鐵收到地勤服務代理商的通知，香港站及九龍站部份預辦登機服務櫃位，未能提供服務。請預先向您的航空公司查詢或直接前往機場。

【05:00】九巴位於九龍灣、荔枝角及昂船洲的車廠，均未見有市民聚集或架設路障阻路，其後陸續有接送巴士，接載車長回車廠取車。

【03:53】運輸署表示，因道路狀況，以下港、九、新界區路段仍然暫時封閉：介乎唐明街與寶邑路之間的唐俊街、介乎寶康路與唐賢街之間的寶邑路、將軍澳道（觀塘方向)）近鯉魚門道、沙田坳道近東頭村道、荔枝角道（葵涌方向）近美孚新邨、皇后大道西介乎德輔道西及卑路乍街。

【03:30】運輸署宣布，12條巴士及小巴線需要暫停；另19條巴士及小巴線需要改道，詳見下圖。

通宵多條巴士線改道及暫停。（運輸署網頁）

【03:00】仍有示威者佔據黃大仙龍翔道。

【02:15】運輸署表示，由於港九新界各處有部份交通燈損毀以致未能正常運作，駕駛人士駛經交界路口時，需小心駕駛，留意路口情況，或可考慮使用其他路段。

【01:00】多名示威者在美孚對開往九龍方向葵涌道天橋、以及荔枝角道美孚巴士總站對開路面，以水馬、鐵欄、雪糕筒、垃圾筒等雜物架設路障，交通被堵塞。

政府發言人昨（4日）表示，有示威者鼓吹市民今日（5日）罷工、堵路及阻塞公共交通等，運輸署的緊急事故交通協調中心，今日會繼續密切監察路面交通及公共運輸服務狀況，並與警方、公共運輸服務營辦商和隧道管理營辦商保持緊密聯繫，在道路或鐵路服務受影響時，盡快協調及實施相應的交通服務安排，以及透過不同渠道向市民發放最新的交通消息。

政府提醒市民應該預先計劃行程，在有需要時考慮使用替代路線，並在提早出門，以及預留額外的行程時間；駕駛者須留意道路情況，保持忍讓及小心駕駛。