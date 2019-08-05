【8.5罷工】公務員響應罷工　女乘客不滿：經濟被搞垮晒

由網民發起的全民大罷工及不合作運動，今早港鐵多個站有人阻礙車門關閉，時有發生乘客與示威者口角事件。有人在站內舉標語抗議警隊濫權，並呼籲全民罷工，有乘客則不滿不合作運動擾民，另有孕婦候車期間感到不適，需送院治理。亦有公務員響應呼籲罷工，認為是政府不聆聽市民訴求及警權無限膨脹所激起的民憤。

有示威者在炮台山站留下手繪標語，呼籲全民罷工。 （鄧詠中攝）

有人在炮台山站觀看連儂牆。 （陳康智攝）

任女士在炮台山站內舉牌，呼籲全民罷工。 （鄧詠中攝） 早上8時許，一名女士在炮台山站舉起手持手寫標語，講述昨晚（4日）在天水圍有女示威者被捕時，身穿的裙被拉扯至走光事件，並呼籲市民罷工。該名姓任的女子表示，自己任職自由工作者，負責編輯工作，她指自己今早才決定到站示威，形容政府目前的行為距離軍政府不遠，「見到天水圍（女子被捕事件），點解咁樣羞辱女示威者，依家仲未全民罷工，首項訴求係改革警隊」，她指目前警隊濫權太嚴重，完全敵視示威者甚至普通市民，「唔通等冇得出聲嗰陣先企出嚟？未爭取到嘅訴求，一定會爭取到底」，她又呼籲警隊對近月的行為自省。同一時間，該站又有一名孕婦感到不適，需由救護車送院治理。此外，有示威者在地上放下手繪標語，呼籲全民罷工。 退休女士盼示威者能平靜 在炮台山站的列女士形容，香港目前太失控，「經濟俾搞垮晒」，又指示威者反對警方，「搞冧警察點維持治安，如果冇警察邊個執法同保護我們」，但她對今日港鐵安排感到滿意，準備走路到銅鑼灣上班。至於另一名退休女士則認為不合作運動對市民「好唔方便」，認為示威者應「停一停，諗一諗解決方法」，盼他們能平靜一點，而非作出擾民行動。

另一名同樣在炮台山站候車的陳先生表示，公司位於荔枝角，原本需9時30分到達公司，惟9時5分仍在炮台山，故必定遲到，「未收到公司有咩特別安排，但相信大家會諒解，上司同事都知發生緊咩事，唔會怪其他人，自己唔係太驚」，但他坦言亦從朋友口中得知，有部分公司並不會體諒。

上班族撐不合作運動 「阻人返工唔會有人受傷」

陳先生認為很多人對不合作運動有負面評價，「香港人精神係唔鍾意畀到麻煩人哋，但原來我哋太合作，政府會唔肯聽我哋訴求」。他指早前有激進示威者被指暴力行為解決不到問題，「咁阻人返工唔會有人受傷，唔會發生好似元朗嘅事咁，都係遲一兩個鐘返工，影響少少經濟效益就可以表達訴求，何樂而不為」，他直言欣賞不合作運動做法，「係香港社運新方向，逼使大家回應訴求，大家加油，各有各做」。

上水廣場接駁巴及的士站出現人龍。 （陳蕾蕾攝）

任職公務員的黎生表示，今日已按程序請假罷工，稍後亦會參加集會。 （陳蕾蕾攝） 任職文職的蕭先生在上水港鐵站等車期間表示，今早7點50分到站，當時列車慢駛到站，他表示當時向列車車長「舉姆指」並表示等車，突然被一班乘客指罵，更有一名自稱地盤工人的男子取出鋸刀。蕭生表示因自己職業原因，無法罷工，但現時列車受阻「都罷緊」。他表示不認為自己受不合作運動影響，表示「打風都係咁嘅樣」，又向在場乘客解釋如因港鐵服務受阻，可向港鐵申請「遲到證明」，又指不合作運動源訴政府不回應五大訴求，「五個訴求都唔回應，仲想我地做咩，最和平都做過、人多（示威）都做過！」一度有一名乘客追隨蕭生指罵，情緒激動大罵「漢奸」，蕭生則不予回應。 公務員罷工 「源於政府唔聽訴求」 任職公務員的黎生表示，今日已按程序請假罷工，稍後亦會參加集會，今早到上水火車站指「路過」，他表示不合作運動當然對列車運作有影響，但表示「目的就係影響，用阻礙（列車）去表達訴求。」他表示行動源於「政府一開頭咁耐唔聽訴求，所以將行動升級。」黎生續指，現時行動「講良知」，直指前線「勇武派」示威者固然犯法，「但係要諗吓點搞會搞成咁」，如非警權無限膨脹，激起示威者不滿及憤怒，不會有「勇武派」及不合作運動的行動升級。

上水站有大批乘客候車。 （陳蕾蕾攝）

候車女乘客：上班對需要「搵食」的人很重要

在黃大仙站的醫院實習生Lawrence表示，原是乘搭地鐵到醫院工作，現在需要改搭巴士。對於這行動，他沒有什麼特別感覺因為他也打算放半日作罷工之用，現在會慢慢等巴士，估算會比平日用多了一小時多的車程。而上班族Anita表示，在半小時之前發現龍翔道有示威者用障礙物堵塞道路，深感不妙，原以為下午才是罷工的開始，想不到這裏也有影響。以她的經驗，認為現在候車時間要一小時以上，現在仍未收到上司的指示及回覆，只能苦苦等候上車。她補充，幸好有帶太陽帽，若不是的話會很熱。另外，她認為上班對需要「搵食」的人很重要，覺得在這時候堵塞交通不是人人也能接受的。

黃大仙站乘客：少數人參與不合作運動可癱瘓香港

任職暑期工的袁小姐指，自己原本要9時到九龍灣上班，但因不合作運動而約9時15分仍在觀塘站等候港鐵接駁巴士，估計10時才能到達公司。她指出本來打算由觀塘站步行至九龍灣，但因天氣太熱而作罷。而公司亦沒有指示她可以彈性上班的安排。她亦提到覺得是次的不合作運動原意雖好，但覺得在上班時間影響到全港市民是有點過分的做法，「有少少over咗」，自己本身亦未有響應8月5號罷工的打算。在黃大仙站有列車暫停，坐在列車上的周先生表示，「上去焗不如坐喺度等」，他指自己居於馬鞍山，在藍田區上班，他指自己老闆體諒因不合作運動而上班受阻的員工，他認為罷工運動源於彰顯民意，惟只需少數人便可以以不合作運動癱瘓香港，「變相睇唔到有幾多人支持呢種方法」。