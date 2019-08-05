【8.5罷工】示威者打游擊戰阻塞龍翔道　乘客不滿破口大罵欲打人

反修例風波自6月起，持續至今兩個月，十多場的示威遊行後，政府仍然漠視市民訴求，今日(5日)，有網民發起七區「三罷」（即罷工、罷課、罷市）行動，亦有示威者於港鐵及全港各馬路發起不合作運動。今(5日)早，大批示威者用路障阻礙龍翔道，龍翔道來回方向近黃大仙中心的全線一度封閉，有市民不滿，與示威者爭執，一度欲動手襲擊示威者，又稱示威者為「垃圾」。

今早8時許，黃大仙中心對開龍翔道，有近50名示威者撐起雨傘，站在馬路中心。（蔡正邦攝）

今早8時許，黃大仙中心對開龍翔道，有近50多名身穿黑色衣服、戴口罩的人士，高呼「光復香港、時代革命」、「撤回惡法」，期間有人將鐵馬、垃圾桶等搬出龍翔道，多條行車線受阻。他們以「游擊戰」的方法，阻塞龍翔道。示威者每次放走約20至30輛車後，又再以路障堵塞道路。

由於黃大仙中心外的龍翔道來回行車線封閉，受影響的乘客陸續下車，在路邊等候。期間有受影響的乘客不滿行車線受阻，一度衝出馬路，推撞發起不合作運動的人，示威者不斷向他道歉，不斷說「對唔住」，惟對方仍不滿，稱示威者為「成班垃圾」。

受影響乘客欲動手打人

身穿黑色衣服的受影響中年男子不滿返工被阻，破口大罵，其他在場的人士勸架，黑衫中年男子見示威者人多，於是向其他受影響的乘客稱，「阻ｘ住你唔出聲呀？」，其他受影響乘客回他「個個都要返工」，而示威者又稱「出聲啱啦，政府做得唔啱，我哋就要出聲」，黑衣中年男子見狀敗走。

有受影響的車主及途人下車，欲搬走示威者路障時。（蔡正邦攝）

途人：香港人唔好打香港人

另外，亦有受影響的車主及途人下車，欲搬走示威者路障時，示威者上前阻止，一名身穿綠色衣服的男子不滿，推撞示威者時，有勸架的途人對綠衣男說，「香港人唔好打香港人」、「唔好勞氣」，綠衣男子反駁，「香港人唔好打？你搞到我哋點樣呀依家？」有其他乘客附和綠衣男，「係咪每人有錢派先，個個唔洗開工，ｘ你老母，我冇錢開飯邊個畀先？」。

綠衣男子不滿示威者阻路。（蔡正邦攝）

支持者向示威者送上寶礦力

黃大仙中心外有大批乘客等候，有人士支持示威者，向他們送上20多支寶礦力。當見到有衝突時，有途人上前阻止，又不斷叫大家「冷靜啲得唔得呀？市民唔可以打市民」，亦有受影響市民與示威者理性討論，「呢啲好多市民要養大養細呀。」示威者表示抱歉，又解釋不合作運動目的，最後受影響市民與示威者提議，「一齊行去青衣（受影響市民上班地點），和平示威我OK，最緊要唔好阻到人」，示威者表示願意和他一齊行去青衣，雙方和平討論。

有人士支持示威者，向他們送上20多枝寶礦力。（蔡正邦攝）

至早上10时許，龍翔道突然間有十多名手持盾牌及戴頭盔的警員到場，示威者「be water」地離開，惟十多名警員突然間跑上天橋，有市民向警察稱「又有行動呀？又放催淚彈呀？」另外有7、8名防暴警察，有市民於天橋上斥他們「不知所謂」、「過街老鼠」，防暴警察跑上天橋，市民已離開，防暴收隊返回警車，然後離開現場。

運輸署宣布，因突發事故，龍翔道來回方向近黃大仙中心的全線一度封閉。