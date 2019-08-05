【8.5罷工】全城交通癱瘓　打工仔迂迴方式返工　乘客態度兩極

市民發起七區罷工，今早於罷工前，本港多區出現不合作運動，癱瘓交通。面對交通受阻，不少市民仍想盡辦法上班，迂迴曲折回到公司。對於不合作運動，受影響的乘客持不同看法，有乘客認為，走到這一步，是政府過去兩個月的態度，令市民忍無可忍。有乘客表示，搵食對於某些人很重要，認為堵塞交通不是人人也能接受的。

今早黃大仙站內大批乘客等候。（蔡正邦攝）

今早龍翔道交通受阻，乘客Dicky乘巴士回荃灣上班，他稱巴士駛至黃大仙中心對出一段的龍翔道時，巴士每5秒行一小步，車程比平時足足慢了一小時。Dicky稱，巴士上的乘客沒有埋怨，有巴士乘客甚至於車上看文件，相對比鐵路有乘客鼓譟不滿，巴士乘客較為平靜。

對於巴士服務因不合作運動而受阻，Dicky表示沒有感到憤怒，他稱若不理會政治的人，的確會認為不合作運動阻人搵食，但回看香港過去兩個月發生的事情，由元朗無差別打人事件，到40多人被控暴動罪，他認為種種事情是會令港人覺得「忍無可忍。」

乘客Dicky指，巴士上的乘客沒有埋怨。(受訪者提供)

由於多條主要鐵路受阻，不少市民改乘巴士及專線小巴，居住於坑口的乘客孔先生今早乘巴士往彩虹站，轉乘地鐵往荃灣上班，但觀塘線受阻，於是他前往搭專線小巴，孔先生稱，足足等了一個多小時才上到車，最後用了超過兩小時的時間才到公司，不過孔先生稱對不合作運動表示理解。

除了癱瘓鐵路，亦有人提出於馬路「練習駕駛」，在迴旋處內不斷兜圈，阻塞交通，大圍站對出的迴旋處往九龍方向，今早交通十分擠塞，加上東鐵服務受影響，不少市民乘搭小巴，有乘客表示，大圍站外有小巴等了一個多小時亦未能埋站，當時車上有數名乘客都是要前往荃灣一帶，於是小巴司機果斷決定，放棄進入大圍總站，直接前往荃灣。

今早大圍站對出的迴旋處往九龍方向，今早交通十分擠塞。（香港01記者攝）

今早港鐵多條線服務受阻，月台上有大排乘客等候，期間有市民不滿，與在場示威者爭執，更有人動手襲擊人，需由警方協助處理。有人鼓譟，亦有趕上班的人靜觀其變，坐在港鐵列車上等候通車。

港鐵大圍站服務一度受阻，居住於馬鞍山的乘客周先生乘馬鐵抵達大圍站，他轉乘觀塘線往藍田上班，惟於黃大仙站遇上不合作運動，港鐵廣播指，列車服務受阻後，乘客迅速下車轉乘巴士，惟周先生一人坐在無人的車廂內，他稱，留意到新聞龍翔道封閉，「上去熱、上去焗，不如坐係呢到等啦，其實大家依家都冇得走。」周先生稱，等了一個多小時列車仍未開出，已致電公司，老闆表示體諒。

問及對不合作運動的看法，周先生表示，很多人都不支持政府，但不代表很多人能理解用不合作運動的方法，令政府表態。

周先生一人坐在無人的車廂內，耐心靜候列車服務恢復正常。(蔡正邦攝)