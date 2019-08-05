【8.5罷工集會】集會變堵路圍警署　 大埔示威者出動鏟泥車挖磚

今日全港「8.5罷工集會」，大埔、黃大仙、沙田、荃灣、金鐘、屯門及旺角都分別舉行集會，各區都有集會人士發動進一步行動，當中大埔示威者中午由風水廣場起步，佔據大埔多條馬路，人群抵達大埔警署後，更首見有示威者出動鏟泥車，大規模挖磚，其後有人利用巨型丫叉，將硬物投射入警署。而黃大仙氣氛亦十分緊張，警方先後在龍翔道發射多次催淚煙，警方更高舉橙旗警告示威者速離，否則開槍。而沙田、荃灣等地亦有零星衝突，示威者與警方一度對峙。

大埔

大埔罷工集會於下午1時在風水廣場舉行，約1小時後廣場已經企滿人群，其後有人發動上街，大批身穿黑衣的示威者先佔據汀角路，並設置路障封鎖來回行車線，之後再到太和路攔截車輛，再向警署方向進逼。

接近下午3時，示威者在大埔超級城及警署之間與20多名防暴警察對峙，其間有示威者掘磚，並用巨型丫叉朝警署投射，亦有人向警署射彈珠，現場更首見有示威人士出動鏟泥車，協助大規模挖磚。

黃大仙

黃大仙廣場於下午1時在黃大仙廣場舉行，集會人士在下午約3時許突襲龍翔道，大批防暴警員持盾戒備，雙方在馬路上對峙，有人向警員投擲雜物。

至3時35分左右，警方多次施放催淚煙驅敵，示威者由馬路退守至行人路，其間有一名示威者欲俯身撿起地上彈殼時，多名防暴警即衝前將他拘捕，有示威者向防暴警掟雨傘抗議。稍後約4時許，警方高舉橙旗，警告示威者速離否則開槍。

沙田

沙田原定下午1時在百步梯舉行集會，至2時許，突然有人呼籲到沙田政府合署「接放工」，大批集會人士隨即響應，遊行人士之後轉而陣地，改往沙田警署集合。

約3時許，沙田警署陸續被穿黑衣示威者包圍，有示威者塗污警署外牆，有人向警署內掉雞蛋，甚至有示威者掘磚，利用巨型丫叉射向警署，示威行動持續約50分鐘左右。

至4時許，源禾路及禾輋街交界已被示威者堵塞，路上被阻的巴士及小巴乘客已下車離開。現場有約200名佔路者，在兩街交界築起路障，並指揮在場車輛離開。

荃灣

中午時份荃灣公園有大量支持罷工人士集會，約3時許，大河道有過百穿黑衫的示威者，在馬路上架設路障，有示威者以水馬設置路障，並以鐵通連起水馬陣。而荃灣警署就落閘，有警員在警署平台觀察。