【8.5罷工】黃大仙激戰連場 街頭打到巷尾　警狂開槍射催淚彈

反對修定《逃犯條例》示威越演越烈，遍地開花，其中黃大仙全日「戰火」不斷，繼龍翔道於早上一度被佔後，示威者在下午的罷工集會期間再突襲龍翔道，大批防暴警察到場，示威者與警方在黃大仙廟對出的龍翔道對峙，警方施放多枚催淚彈驅散，示威者退守至沙田坳道及親仁街與警方展開激烈巷戰，行動中警方不斷發射催淚彈及開槍，示威行動依然持續。

下午3時，示威者在龍翔道設置路障，封鎖所有行車線，大批防暴警察趕至，雙方在馬路上對峙，示威者不斷向警方掟雜物，警方在展示黑旗和橙旗後，朝示威者方向發射催淚彈，其間有示威者俯身檢起彈殼時，防暴警一湧而上將他拘捕。

刺鼻的催淚煙瀰漫龍翔道，更湧入港鐵黃大仙站內，站內有不少老人家，他們戴上口罩，避免吸入催淚氣體。而警方於施放催淚彈之前，並未有通知港鐵站職員，亦未有疏散站內市民。在附近商場暫避的董婆婆表示，「我唔驚呀，聞唔到味，過咗就無，準備返屋企」。

至傍晚5時許，示威者退守龍翔道，與警方在巴士總站外內街打「巷戰」，警方就不斷舉起黑旗及橙旗，繼而施放催淚彈及開槍，示威者則蹲在傘陣下躲避。雙方僵持良久。

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防暴警施放催淚彈 消防員踢走

有示威者發現一枚未爆的催淚彈，立即拿水筒盛載，有人建議「掟返過去」，但有人制止，「掟咪話我地有火藥」。

至晚上7時，警方未有停止發射催淚彈，其間黃大仙警署內有一枚催淚彈射出馬路，催淚彈落地後一路滾，滾到在遠處戒備的消防員，當時有兩名消防員未有戴上面罩，立即上車，一名有裝備的消防員就將催淚彈踢走。

一小時後，示威者再衝出龍翔道，防暴警員由沙田㘭道紀律部隊宿舍往龍翔道推進防線，並舉黑旗發射催淚彈。