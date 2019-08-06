【8.5罷工】警方「銳武」裝甲車首出動　先到天水圍再赴旺角清場

PTU校長莊定賢親自指揮。(陳永武攝)

凌晨2時半左右，約300名警員身穿防暴裝備，包括速龍小隊人員，在旺角警署對開戒備，並沿彌敦道向尖沙咀方向進發。期間兩輛「銳武」裝甲車亦有出動，尾隨警員殿後，一直有閃著藍紅警示燈，未有響警號。現場暫未見有示威人士。外籍警察機動部隊校長莊定賢（David John Jordan）亦到場指揮。

接近凌晨3時，兩輛裝甲車沿彌敦道駛至亞皆老街，大約100名機動部隊人員在上址巡邏，逗留約10分鐘後，所有警員登上警車離開；裝甲車則轉入大角咀方向離去。

該兩輛銳武裝甲車，車牌分別為AM 7881及AM 7883，其中AM 7883在昨日（8月5日）晚上，曾出現在天水圍，但當裝甲車抵達時，人群已經散去。

警察機動部隊（PTU）於2009年耗資3,600萬元，購入6部「銳武」（Unimog U5000）防彈裝甲車。該車用以取代用了近20年「剎臣」裝甲車。今次是該款裝甲車在購入以來，首次在行動中使用，以往均只在警民活動中露面。

根據警方資料，「銳武」具備剎臣所有功能；連司機可載10人；全車防彈；無任何武器，需要時依靠車上人員的裝備。警方購入「銳武」時，一併引入了兩部只可接駁於裝甲車使用、俗稱「聲波炮」的長距離揚聲裝置。

而警方於2009年耗資76.5萬引入的兩部「聲波炮」，為美國海軍和英國的軍事武器，有效傳送距離約為300米、高達150分貝，相當於一架噴射式飛機在30米內發動引擎的聲量，若不當使用可致聽力嚴重受損。

2012年，時任保安局副局長李家超在立法會會議上強調，有關裝置不會在公眾集會及遊行活動中使用，但會於發生嚴重災難或反恐行動時，作廣播用途疏散群眾。