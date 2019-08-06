【8.6交通．持續更新】多區交通燈失靈　早上巴士路線回復正常

8.5三罷（罷工、罷課、罷市）及多區集會導致全港交通癱瘓，各區亂況延至今日（6日）凌晨，多區交通燈仍然失靈，但運輸署表示，今早各巴士路線已回復正常。

【07:20】運輸署宣布，因道路狀況，以下路段仍然暫時阻塞/封閉：

九龍：洗衣街、黑布街、白布街、山東街、奶路臣街

【07:00】運輸署表示，受道路狀況影響而需要臨時調整的公共運輸服務，現已恢復正常；新巴/城巴/九巴網頁資料亦顯示各巴士路線回復正常。

【06:50】運輸署表示，因道路狀況，以下路段仍然暫時阻塞/封閉：

九龍：洗衣街、黑布街、白布街、山東街、奶路臣街、彌敦道（尖沙咀方向）近亞皆老街、窩打老道及彌敦道交界、佐敦道及彌敦道交界、柯士甸道近彌敦道、欽州街近長沙灣道

【06:30】運輸署宣布，受道路狀況影響，下列巴士服務需要臨時調整：

【06:00】運輸署提醒，由於港九新界多處交通燈損毀以致未能正常運作，駕駛人士小心路面情況，特別個別路口交通燈受損仍在復修當中，駛經該處要加倍小心。受影響路口附近的交通會比較擠塞，呼籲市民預留足夠時間出門，駕駛者保持忍讓和小心駕駛。

【05:47更新】運輸署宣佈，因道路狀況，以下香港的路段仍然暫時阻塞或封閉：

九龍：洗衣街、黑布街、白布街、山東街、奶路臣街、彌敦道（尖沙咀方向）近亞皆老街、窩打老道及彌敦道交界、佐敦道及彌敦道交界、柯士甸道近彌敦道、欽州街近長沙灣道。

【05:30更新】港鐵表示，機場快綫市區預辦登機服務今早回復正常；荃灣綫列車服務及輕鐵服務今早回復正常

【03:30】荃灣等多區交通燈失靈，部分有被破壞痕跡。

【03:00】兩輛「銳武」裝甲車，連同機動部隊沿旺角警署對開彌敦道清空路面。

【02:55】運輸署表示：因道路狀況，以下路段仍然暫時阻塞/封閉：

香港島：怡和街、渣華道（東行）近北角政府合署、英皇道（東行、近北角港鐵站、高士威道近維多利亞公園

九龍：洗衣街、黑布街、白布街、山東街、奶路臣街、亞皆老街（大角咀方向）近彌敦道、窩打老道及彌敦道交界、佐敦道及彌敦道交界、柯士甸道近彌敦道、欽州街近長沙灣道、觀塘道介乎同仁街與翠屏道、荔枝角道近欽州街

新界：天耀路北行介乎天河路與天福路、楊屋道近聯仁街、南運路、大埔太和路、沙田鄉事會路（沙田車站圍方向）、青山公路及大河道交界、西樓角路近蕙荃路、屯門鄉事會路及杯渡路交界（需經青山公路）、大埔公路–沙田段近沙田鄉事會路、荃景圍荃灣警署外、源禾路近游泳池

【02:53】運輸署宣布，受道路狀況影響，下列通宵巴士服務需要臨時調整：