【北角黑夜】傳白衣人再滋事　北角珠寶店、華豐國貨等落閘

昨晚北角有白衣人襲擊示威者，今日(6日)下午，再有消息傳出指，白衣人會再度滋事，令北角居民、商鋪大為緊張。今午開始，北角英皇道一帶店鋪全關門，包括銀行、珠寶店等，英皇道一帶有如死城，現場未見有警察巡邏。

下午4時半，香港01記者前往北角視察，發現英皇道一帶店鋪已關門，包括星展銀行、創興銀行、集友銀行、六福珠寶、華豐國貨、新都城百貨等都落閘關門了，剩下部分餐廳仍營業。惟北角英皇道近北角道、春映街一帶未見有警察巡邏。

北角英皇道一帶大部分店鋪已關門。（香港01記者攝)

未有落閘的炯記餐室負責人沈小姐稱，下午開始有客人提她要關門，惟未見街道有異樣，於是沒有落閘，若真的有大批人士出現時，亦會關門，「始終我哋都會擔心同事人身安全。」沈小姐表示，新都城店舖下午1時多已開始關門，而英皇道的店鋪下午開始亦陸續落閘。

英皇道有麵包店落半閘，店內只有一名職員，他稱，因其他同事為福建人，經過昨晚白衣人打人事件後，感到非常害怕，「福建同事比較驚，有一個喊，有一個驚到做唔到嘢，咁留係到都冇用。」於是叫他們提早收工。職員指，現時日光日白，不擔心有人來搞事，昨天事發時已關門，所以沒有目擊事發經過。