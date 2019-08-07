【8.5罷工】消防踢走催淚彈遭投訴　消防處：僅執行職務沒受處分

「8.5罷工」當日，警方與示威者在黃大仙激戰連場，期間消奉召到黃大仙紀律部隊宿舍外戒備，一名消防員將迎面而來的催淚彈踢走，催淚彈滾向宿舍方向。有傳該名消防員事後遭上級投訴，指他站在黑衣示威者一邊，令同袍得悉後大為不滿，有人發動一人一信表揚該名消防員。消防處發言人回覆香港01澄清，相關消防員無受到內部處分，但確記有就上述事件收到投訴，會按既定機制處理。

據了解，該名消防員是駐守黃大仙消防局的消防總隊目（三柴），有消息指，投訴人是一名消防上級；而網上討論區亦有流傳，投訴人是一名警員，以個人名義投訴該消防行為不檢。有網民發動一人一信，寄信去黃大仙消防局表揚該名消防員，並提出踢走催淚彈不涉政治立場。

消防：會按既定機制處理

消防處發言人回覆香港01時表示，上述消防員當時正在執行職務，澄清並沒有受到內部處分，絕無此事。不過，發言人就確認，有就相關事件收到投訴，但一般不會透露投訴人及投訴數字，明言處方會按既定機制處理。

一名消防員日前在黃大仙戒備期間，將迎來的催淚彈踢走。資料圖片

職工會：當時同事並未戴上呼吸器

消防職工會副主席聶元風接受香港01查詢時表示，暫未收到有同事因8月5日執勤而被上級投訴消息。聶表示，據他了解，當時有催淚彈朝消防方向而來，煙冒會對同事及司機構成安全風險，而且同事並未戴上呼吸器，相信他作出現場評估後，才會將催淚彈踢去合適的位置，認為當刻即時將催淚彈移除，是保護同袍安全。 聶又指出，消防與警隊在大型事故上都會有合作，消防都會配合警隊而擺位，例如消防車停泊哪處會較為理想，但最重要是靠現場溝通，確保前線人員的安全。