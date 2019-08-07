【學生被捕】太空館變光影連儂牆　示威者恐懼　遠離深水埗買電筒

浸大學生會會長方仲賢因購買10支鐳射筆被捕，涉嫌藏有攻擊性武器，警方指是「鐳射槍」。大專天文學界發起「全民觀星」，今（7日）晚有人在尖沙咀太空館「觀星」。現場聚集逾千人，群眾利用「觀星筆」照射太空館，又以剪影及投影的方式，表達反對拘捕行動及反修例五大訴求等，成為「光影連儂牆」，高呼「光復香港，激光革命」，現場亦合唱《激光中》、《Monica》等歌曲。

Victor將標語以剪紙投影方式投射到太空館。（余睿菁攝）

到場「觀星」的Victor在場將標語，以剪紙投影方式投射到太空館，因為早前看到有人用手做出動物剪影，所以靈機一觸用剪紙投影方式表達意見。聽到昨日方仲賢被捕的消息憤怒，所以到場將代表其理念的投影出來作宣洩及代表訴求，以言入罪令人不能接受。他指，剪紙及電筒均是剛才準備及購買，嘗試了十分鐘成功做到投影效果：「我都冇諗過投射到出嚟，都係諗架咋！」因為今日七夕，所以準備了牛郎及織女的剪紙。他過往很少參與遊行，因為方仲賢被捕，今日到場響應「觀星」，自己不懂得觀星，所以到場學習。

Victor準備了不同的剪紙表達訴求。（余睿菁攝）

他利用一支大電筒投影，本來只是行山用具，但亦擔心被截查拘捕，所以遠離深水埗購買，因為現時已瀰漫恐懼氣氛，元朗及荃灣已「唔去得」，連到深水埗購買觀星用品亦不敢。他指香港現時如同宵禁，銅鑼灣崇光百貨（SOGO）10時休息，但8、9時已落閘，其實是變相宵禁。他認為香港人應出來爭取，以免將來亦被下一代指責，如同這一代指責上一代。

示威者在太空館上投影。（香港01記者攝）