【潑糞刑毀】梁錦威議員辦事處遭抹屎　門鎖信箱中糞　窗邊堆蔗渣

今日（8日）早上九時許，葵青區議員梁錦威，位於葵涌邨曉葵樓地下的辦事處，有職員發現門鎖及信箱被人抹屎，於是報警。警方表示目前暫未有人被捕，案件交由刑事調查隊跟進。梁錦威區議員表示，今早辦事處職員上班時，發現辦事處外被人堆放雜物，包括花盆、報紙及蔗渣等，而門鎖及信箱被人惡意抹屎。另外信箱頂放有一盒疑食物殘渣。

葵青區梁錦威區議員，位於葵涌邨曉葵樓地下的辦事處，有職員發現門鎖及信箱被人抹屎。（梁錦威議員提供圖片）

職員發現門鎖及信箱被人抹屎，於是報警。（梁錦威議員提供圖片）

梁錦威：翻查CCTV揭一女子犯案

「之前已經報過幾次警，同埋在門外裝閉路電視！」梁錦威稱，附近的葵青區民主派區議員黃潤達，其辦事處多次遭人破壞，包括潑糞、有人於門外灑上利是及花生等。梁表示，由於近期有區議員辦事處遭受破壞，早前已在門外加設閉路視。今早他翻查閉路電視紀錄，發現一名女子在上址犯案，不排除她涉及近期的刑毀案件。

警方：正追緝一名中國籍女子

警方表示，警方接獲報案指，上址的門鎖有污漬及有海報被塗污。警員接報到場，經初步調查，案件列刑事毀壞，交由葵青警區刑事調查隊第二隊跟進，暫未有人被捕。現正追緝一名中國籍女子，案發時身穿白色上衣、黑色褲及黑色鞋。

區議員黃潤達曉葵樓 辦事處三度遭潑糞

翻查資料，葵青區民主派區議員黃潤達，位於曉葵樓地下的辦事處亦曾三度遭潑糞；最新一宗為上周日（4日），門口門柄及地上遺下疑糞便，門口又被起「祭壇」，案件交由警方處理及列作「刑事毀壞」，黃潤達當時回覆《香港01》表示，曾透過閉路電視畫面發現一名中年女性疑犯。