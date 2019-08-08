【大埔遊行】警方發反對通知書　籌委斥打壓市民權利準備上訴

「好鄰社北區教會」計劃於周六（8月10日）舉行大埔遊行，但警方今日就申請發出「反對通知書」，籌委會對此表示憤怒及遺憾，指警方回覆中稱，過去兩個月遊行過後出現嚴重暴力事件，質疑警方是否嘗試將遊行合法權力與非法衝擊行為綑綁。 籌委會現正撰寫上訴書，準備就反對通知書提出上訴，被問到如上訴失敗會否繼續遊行，發起人陳凱興指涉及法律考慮及公眾安全性，會詢法律意見及再作考慮

警方向810大埔遊行發反對通知書，籌委會對此表示憤怒及遺憾。（余睿菁攝）

質疑綑綁遊行及非法衝擊

遊行發起人、好鄰舍北區教會傳道人陳凱興表示，對警方就810大埔遊行發出反對通知書表示憤怒及遺憾，指遊行是市民天賦人權，受基本法保障，就警方阻撓及反對原因感到非常荒謬。警方回覆列表中稱，過去兩個月遊行過後出現嚴重暴力事件，陳凱興指對此感到大惑不解，質疑警方是否嘗試將遊行合法權力與非法衝擊行為綑綁。另外警方今日於例行記者會中，公共關係科總警司謝振中指每一個遊行申請是獨立處理，但警方今次處理與其說法矛盾，陳凱興譴責警方無視憲法。

批警方出爾反爾

另外警方以有13名區議員、大埔區議會主席及副主席聯署為由，不批出不反對通知書，陳凱興反問警方區議員關注能否否定憲法保障權利。另外警方回覆中指，籌委會於與警方商討路線時談判不合作，未能滿足警方要求，陳凱興對此感失望及憤怒，指警方就遊行路線、時間一改再改，做法不合理，會議中雙方完全達成共職，但警方出爾反爾，打壓大埔區、香港市民權利。

陳凱興指籌委會現正撰寫上訴書，準備就反對通知書提出上訴。（余睿菁攝）

準備上訴 會再考慮是否繼續遊行

陳凱興指籌委會現正撰寫上訴書，準備就反對通知書提出上訴，被問到如上訴失敗會否繼續遊行，陳凱興指涉及法律考慮及公眾安全性，會詢法律意見及再作考慮，陳提到元朗發起人出黎行街都檢，「我哋唔驚咩？我哋都係血肉之軀」，陳指希望盡快與警方會議，如警方提出建議籌委會會積極考慮。

籌委會與警方於上月底及本月初舉行3次會議，亦有數次非官方對話，陳凱興形容警民關係科盡責，又指感覺警員現時成為「磨心」，政府應走出來面對。陳凱興指團隊原則上不希望再改遊行路線，但細節上或可更改。

如出現勇武抗爭 相信港人會有相對回應

另外被問到會否將遊行改為集會，陳凱興指警方於反對通知書中亦有提到，因8月5日大埔舉行的集會後出現狀況，籌委會因不希望今次再有狀況而舉辦遊行非集會，「借古鑒今都反對，唔知去邊，去火星遊行差唔多」。另外又被問到會否以宗教集會名義舉辦，陳凱興亦指不排除可能性。對於如果遊行出現有人勇武抗爭，陳凱興指香港人受不同感動會做不同事情，如早前「守護孩子」行動有銀髮族到現場擁抱孩子，陳相信香港人及大埔街坊會有相對回應。另一籌委委員阿立則指歡迎大家到大埔，會款待客人，「我唔理佢地做咩，但我屋企門常開」。

籌委兼街坊陳先生認為，政府應面對市民處理事件。（余睿菁攝）

街坊憤怒：香港政府點解攪成咁？

其中一名籌委兼街坊陳先生對結果感到憤怒，指雙方一直傾都有互相交流討論，但結果遊行被反對。他表示自己怕事，但今次都決定站出來籌辦遊行，「香港政府點解攪成咁？係成年人政治冷感的結果」，認為辦遊行是合法無需害怕。陳先生又指今次籌委會辦了很多諮詢會，「以為同上一輩難溝通，但好多長輩都叫我哋加油，繼續做繼續去」，認為現在警方是白色恐怖，街坊都可以被人打，女子走光警察都讓她拉好衣服，「接受唔到咁嘅香港」，認為現時社會局勢是政府的問題，政府不應再坐在警察後面，政府應面對市民處理事件。

「大埔人真係好期待呢個遊行」

另一名街坊阿立指，被小學同學問自己為何走得這樣前，但今日就感受到，明明一直按警方要求更改，現在沒有不反對通知書，遊行不合法，對此感到失望震驚，「大埔人真係好期待呢個遊行」。張生表示，遊行是公民權利及合法行為，亦是大家認受的方法。他指家人反對他辦遊行，甚至穿黑衫，他想為何做合法的事都被冠以奇怪眼光。在擺街站宣傳遊行時，有長者表示他們做到的事不多，只能用腳遊行，但為何基本表達達意見權利都被扼殺。