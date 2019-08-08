【大埔遊行】警方憂衝突發反對通知書　申請人：扼殺集會自由

由反修例運動引起的遊行遍地開花。「好鄰社北區教會」早前曾就8月10日的大埔遊行申請「不反對通知書」，惟申請人陳凱興傳道今（8日）接獲警方發出「反對通知書」，反對原因之一是認為主辦單位「未能提供一個合宜的措施去確保沒有暴力衝突的發生」，陳傳道稱大感失望，會申請上訴。

三次會議 雙方達方共識

陳傳道表示，對警方發出「反對通知書」感到詫異，「我與警方就遊行一事開了三次會議，亦成功就遊行細節達成共識，但今午2時左右突然收到『反對通知書』，相當詫異、失望。」他說他與警方協議遊行會設100個糾察，而遊行路線亦因應警方要求作出了調整。「遊行路線由大埔頭巴士總站作起點，經汀角路、寶鄉橋，以廣福道球場為終點，不經原定的安慈路。」

由於三次會議均成功與警方達成共識，陳傳道稱，直至今天早上，他仍認為「成功機會很大」，詎料下午即收到警方發出的「反對通知書」，認為是抹殺了他們這大半個月以來的努力。

8月5日的七區罷工集會上，大埔區有示威者出動鏟泥車，協助大規模挖磚。（資料圖片/黃文軒攝）

反對理由：未能確保沒有暴力衝突

陳傳道續解釋，「反對通知書」內其中一點反對原因是：未能提供一個合宜的措施去確保沒有暴力衝擊的發生。「警方向我解釋，警隊高層考慮到過往遊行的歷史，每一次都發生衝突。我理解警方的憂慮，但我們是教會，我們也希望舉辦一個『和理非』遊行。加上，根據過往經驗，衝擊事件往往不是發生在和平遊行集會之中，而是遊行以外的地方，因此，衝擊事件的責任並不在申請『不反對通知書』的民間團體，而是警方。」

陳凱興傳道：「警方的主調認為，之前的遊行集會完結後都有暴力事件發生，所以發『反對通知書』，按這個邏輯，以後的集會都不會批，這是扼殺及壓制遊行及集會自由、言論自由，好失望，好憤慨！」（資料圖片/余俊亮攝）

陳傳道：扼殺集會及言論自由

他又憂慮警方不發「不反對通知書」是扼殺集會及言論自由。「警方的主調認為，之前的遊行集會完結後都有暴力事件發生，所以發『反對通知書』，按這個邏輯，以後的集會都不會批，這是扼殺及壓制遊行及集會自由、言論自由，好失望，好憤慨！根據可靠消息，當日的地區遊行都不會獲審批。」他認為事件反映警權之大已經威脅到香港人一貫享有的自由，「警權之大已經大到難以想像，好難想像香港繼續落去會點，所以才要成立獨立調查委員會。」

他認為政府及警方現時的首要考慮，是問題核心而非遊行申請，「想請警方、政權，為自己這過去兩個月的行為，負上責任，從而去梳理為何年輕人有這麼躁動的情緒，引發這麼大的衝突。」

陳傳道稱教會已就警方發出「反對通知書」一事提出上訴，期望可以迎來轉機，在最後一刻前獲發「不反對通知書」。