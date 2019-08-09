【警方記者會】三問過期催淚煙　高級警司稱：我唔係彈藥專家

警方於過去兩個月的示威衝突中，施放超過1000枚催淚彈，其中有傳媒於現場拍得懷疑過期催淚彈殘骸，過去數日於警方的例行記者會上，均有傳媒追問有關警方有否曾使用過期催淚彈的問題，惟警方一直未有確實回答。 港島總區高級警司（行動）吳樂俊今日多次被媒體問到有關問題時，表示警察公共關係科知道大家關注相關問題，一定會給一個滿意、合理答案給大家，又指自己並非彈藥專家，不知過期催淚彈對人體傷害，但指確保向同事及上級反映，作出更清楚檢查，如發現有過期情況，相關部門會作出相應安排。

警方今午舉行記者會，被傳媒追問過期催淚煙問題。（陳浩然攝）

過去兩月示威衝突現場出現生產日期為2016年的催淚彈。（資料圖片）

首次回答：手上無資料

警方下午4時舉行記者會，交代周六、日多區公眾活動的情況，其間警方再次被追問過期催淚彈問題。第一次為有傳媒提問警方有否使用過期催淚煙，及日前有市民質疑警方濫捕非法集結問題，港島總區高級警司（行動）吳樂俊指今日記者會主要交代未來兩日的公眾活動詳情，現時手上無有關資料，而每日警察公共關係科會收集資料，於例行記者會上提供有關拘捕行動的數字及進展，相信他們會樂意回答。

第二次回答：不知道有否曾使用

其後有傳媒再追問警方有否曾使用過期催淚煙，吳樂俊指「呢個真係一啲政策上問題，我手上真係無資料」，又稱不知道之前有否曾使用過過期催淚煙，只能說警方有既定程序及指引，確保使用武器有嚴格規管，於衝突場面中使用不會造成人身安全問題。

第三次回應：公共關係科會給滿意、合理答案

在場傳媒在詢問警方能否提供限期，回應有否使用過期催淚煙問題，西九龍總區高級警司（行動）張惠華指「催淚煙問題過去已經不斷答過好多次，我哋唔會再重覆」，引起在場傳媒揚聲反駁，吳樂俊指警察公共關係科知道大家關注有關問題，一定會給一個滿意、合理答案給大家，至於時間會由他們決定。

確保反映作更清楚檢查 不清楚過期彈傷害

被問會否承諾不再用過期催淚煙，吳樂俊指會回去確保向同事及上級反映，作出更清楚檢查，如發現有過期情況，相關部門會作出相應安排，被問到催淚彈的有效日期，吳樂俊又稱「只可以講我唔係彈藥專家，係咪寫咗個日期過咗期，代表會對人體有傷害，我唔知道，係咪代表佢失效用唔到，我唔可以去澄清或者去講一啲…我唔係呢方面專業」。

昨日記者會：會確保安全及按守則使用武器 拒透露指引

於昨日（9日）警方例行記者會上，被問及對於日前有傳媒於警方驅散行動發現現場有過期催淚彈殘骸，警方會否將過期催淚煙及正常催淚煙作測試毒性分別及向公眾交代，警察公共關係科高級警司江永祥指警方於購買武器及軍火時，廠方會提供有關武器的資料及使用守則，警方會根據守則使用，另外廠方已就武器進行測試，認為警方無需要再測試，江永祥稱警方會確保安全及按守則使用武器。被問到警方有否使用過期催淚煙，謝振中及江永祥未有回應，而關於催淚煙使用指引，江永祥稱指引涉及行動細節沒有補充，如有投訴，投訴警察科會跟進。