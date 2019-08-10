【大埔遊行】示威者轉攻九龍　快閃佔紅隧　尖沙咀警署放催淚煙

大埔遊行過後，於大圍車公廟路、大埔公路沙田段、沙田鄉事會路及源禾路交界分別有示威者衝出馬路，用鐵欄雜物等路障阻塞馬路，於沙田及大圍有大批防暴警到場驅散。晚上有示威者轉戰紅隧九龍出入口再次快閃佔路，來回方向一度封閉。及後在彌敦道、西九戲曲中心外、尖沙咀警署外，都有示威者進行非法集結，及用鐳射筆照向警員。警員在尖沙咀警署外施放催淚煙，並舉出警告會開槍的橙旗。

警方於尖沙咀警署外施放催淚煙。（梁鵬威攝）

警方一度高舉橙旗警告。（李穎霖攝）

警員配備能發射布袋彈及橡膠子彈的長槍。（羅國輝攝）

晚上7時許，約200名示威者到達紅磡海底隧道九龍出入口，示威者衝出行人路堵塞收費亭附近位置馬路，有示威者用垃圾桶、鐵欄等作路障，現場交通擠塞，初時仍讓部分車輛通過收費亭駛入隧道，其後來往港島方向行車線均被大批示威者堵塞，又將多個雪糕筒等拋向隧道口，隧道職員於收費亭落車閘。至約7時20分，有示威者稱「快閃」完畢準備離去，上天橋前往尖東方向，有人稱將前往彌敦道。

有示威者經尖東到達尖沙咀彌敦道，繼續向佐敦方向前行，有人步出馬路佔用一條行車線，又沿路拆走路邊地盤圍板及膠欄等，其後又用水馬於彌敦道往油麻地方向架設路障，一批示威人士前往西九戲曲中心。晚上近8時，尖沙咀警署外施放催淚煙，大批示威者散開，其後再聚集及用鐳射筆照向警署。大批防暴警員步出彌敦道及柯士甸道，警員高舉黑旗警告並再施放催淚煙，又一度舉起橙旗警告會開槍，逐步將防線向尖沙咀海旁方向推前，沿路清走部分路障，示威者後退至購物大道，部分人由加連威老道往漆咸道南方向離去，亦有人沿彌敦道往海旁後退。

警Facebook：有示威者於尖沙咀警署外縱火

警方Facebook專頁指，有示威者於尖沙咀警署外縱火，嚴重威脅市民和在場人士的人身安全。警方因應現場情況，已於尖沙咀警署外施放催淚煙，不排除使用最低武力驅散示威者，呼籲在場人士及附近街道的市民立即離開，又譴責示威者暴力行為。警方提醒附近一帶居民留意情況，如有需要，應關好窗戶，並留在室內安全地方。