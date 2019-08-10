【大埔遊行】拆解回巢二哥劉業成首仗　重兵守警署　長鏡拍示威者

近月多次遊行集會後，有示威者到區內警署抗議，部分人塗鴉毀壞警署外牆、掟磚頭雜物入內等。警務處前「二哥」副處長劉業成昨日起「回巢」，處理大型公眾活動、示威等，今次大埔遊行警方部署與過往有別，由過去警員主要於署內戒備，襲擊事件發生後清場，今次大埔遊行警方預早已駐重兵於大埔警署外，配備長槍、盾牌、催淚水劑等裝備防暴警員於馬路上築起防線，預防示威者闖入；另外大批警車於馬路列陣，設路障檢查途徑車輛。此外，有便衣以長鏡拍攝在最前線堵路、設路障的示威者。

警方發出反對通知書後，逾千人照原定參與遊行。（陳諾希攝）

逾千人照原定遊行

市民原定計劃今明兩日分別於大埔、黃大仙、港島東及深水埗區舉行遊行，警方以近月遊行後屢發生暴力事件，基於公眾安全等理由反對四個遊行申請，遊行發起人陳凱興宣佈取消遊行。警方反對通知書下，今日仍有大批市民於原定遊行起點大埔頭巴士總站聚集，下午3時許，逾千人佔用部分馬路，途經汀角路、廣福道等。

大批防暴警員於太和路佈防。（郭倩雯攝）

位於太和路的新界北總區警察總部及大埔警署，在未有遊行人士途經前，下午3時許已有多輛警車、逾數十名防暴警於太和路佈防，部分防暴警員持有長盾，及帶同可發射布袋彈、橡膠子彈的長槍、催淚彈發射器等，其後又將防線推前至南運路十字路口，封閉道路佈防，與過往遊行集會的警署外部署有別。另外記者亦於太和路往完善路方向，發現超過20輛警車在場駐守，警員設立路障，檢查途徑車輛有否裝有可疑物品。

今次是警隊前「二哥」劉業成回巢後首個公眾遊行，於去年11月展開退休前休假的劉業成，昨日（9日）起獲委任為臨時警務處副處長（特別職務），協助警務處處長處理大型公眾活動及策劃未來多項大型行動，當中包括示威活動等。今明兩日有市民計劃進行遊行的地區，其中大埔警署及北角警署，警方早於警署外設置大型水馬陣嚴防衝擊。