【811衝突】二陂坊白衣人鬥街坊　遺血迹玻璃碎　檢削尖竹枝菜刀

有受傷人士送上救護車治理。(香港01記者攝)

接近今日凌晨(8月12日)，荃灣西樓角路多層停車場外，有2名男子被多名懷疑白衫人「盤查」，1名女士拍攝過程及追問他們身份，該2男1女隨即遭到毆打，據悉遇襲男女為義務急救員。

其他路過的市民在行人天橋上發現事件，立即從高處拍攝並在網上流傳，事件曝光後隨即引發大批市民不滿，部份人思疑白衣人來自荃灣二陂坊，於是聚集在對開的眾安街。部份人士身穿「街坊裝」，部份則有口罩及頭盔等裝備。

此時，已有大批白衣人手持棍棒狀物體，在二陂坊範圍內聚集。雙方一度於眾安街與二陂坊的小巷對峙，由於見到白衣人手執武器，街坊及示威者則在附近食肆的後門位置，取來發泡膠箱作防衛物，同時運來一大桶玻璃樽。雙方不停叫罵，直至凌晨接近1時展開「激戰」。

現場叫囂與玻璃墮地碎片聲音不斷，有傷者血流披面，被同伴救走；就現場所見，救護車在凌晨1時前到場，約1時05分則有消防車到場。事件持續約15分鐘，仍未見有警員出現。《香港01》在凌晨1時15分左右，發現有多輛警車沿青山公路左轉入位於荃景圍的荃灣警署。

大約1時20分左右，另有兩輛救護車抵達現場增援，多輛警車亦閃燈響號而至。部份警員落車，現場除有傷者接受救護員治理，以及在場採訪的記者外，已無他人；有警員在川龍街一帶巡邏；多名防暴警察則於兆和街聚集，並截查了數名在街上步行的人。

記者於凌晨1時半左右，進入眾安街與二陂坊之間的小巷，發現地面遺下斑斑血跡及滿地玻璃碎；另在川龍街一帶亦遺有削尖竹枝、菜刀、磚頭及玻璃樽等。凌晨1時45分，7名年輕人在楊屋道被數十名身穿防暴警察裝的人士，截查及搜查背囊，有被搜查市民要求他們出示委任證被拒，冀在場記者幫忙報警。

與此同時，有警員在荃灣碼頭對開及楊屋道如心廣場對開，分別截查可疑私家車，暫未發現可疑物件。