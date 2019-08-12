【811衝突】荃灣站外疑白衣人打人　據報三人受傷　有人血流披面

昨811流血衝突蔓延至全港多區，其中接近今日（12日）午夜，又懷疑有白衣人在港鐵荃灣站外圍毆街頭人士。據網上流傳的片段可見，有數名戴上鴨舌帽及口罩的白衣男子，在荃灣站綠楊坊外西樓角路路邊，搜查數名人士的隨身物品，一名白衣人質問：「呢個咩嚟？」有人則回應：「頭盔。」

片中可見，一名白衣男突手持頭盔扑向被搜查的眼鏡男頭部，在場拍片的一名女子，立即向白衣人查問身份：「你哋係咩人呀？我想問你哋係做咩㗎？」語畢，她便懷疑被人襲擊，畫面扭轉，傳出多下「救命」聲。從另一段由行人天橋上拍攝的片段可見，數人遭白衣人圍毆，並不斷傳出女子頻密的「救命」聲，十分駭人。



據當時路經的目擊者稱，事發約於深夜11時55分左右，他突聞一名女子高呼「救命」，在行人天橋上向下望，赫見5至6個名白衣人，手拿黑色頭盔及袋圍住數名人士追打，過程約30秒，他趕落去支援時，白衣人已向青山公路逃去。

他抵埗後發現兩男一女受傷，其中一人已血流披面，另一人則腳部受傷，受驚女子則不斷嚎哭。他不確定事前發生何事，但看到傷者袋內物品散滿一地，半小時後始有三輛警車路經，「唔見警察有落車，應該冇人報警，因為警察都幫唔到啲咩！」其後有其他車輛到場將傷者接走。

警方則證實，於零時16分接獲報案，指西樓角路有人打鬥，案件暫列打架傷人處理，暫未有事件詳情。