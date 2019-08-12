【警方記者會】前二哥劉業成任期半年　鄧炳強：好開心有人幫輕我

反修訂《逃犯條例》示威風波至今兩個月，去年11月退休的警務處「前二哥」劉業成短暫「回巢」，協助現任「二哥」鄧炳強，處理大型公眾活動，包括示威活動及十一國慶慶祝活動。政府一直沒有公布劉業成的任期、薪金等資料，鄧炳強今日（12日）在警方記者會透露，劉業成任期為半年。對於被質疑是否做得不好，才需劉業成「回巢」幫忙時，鄧回應指：「我好開心有人幫輕我」。

鄧炳強稱為劉業成「回巢」減輕其工作而開心。（資料圖片）

劉業成任期半年

警方今日下午舉行記者會，其間鄧炳強被問到劉業成「回巢」的任期及薪酬，又是否代表鄧的能力不足。鄧表示，劉業成的任期為半年，但不知道其薪酬。他不認為劉「回巢」代表自己「唔掂」。他指現時日子繁忙，工作「日以繼夜，夜以繼日」，相信記者亦一樣，謂：「如果你老細請多個記者幫你，好唔好？你都好開心喇！唔係覺得係自己做得唔好！」

鄧：我好開心有人幫輕我

有指「回巢」做法造成內部不滿，鄧炳強強調「我好開心有人幫輕我」，不會覺得上司認為其工作表現不佳，亦不認為做法違規，一切按規例進行。

警隊前「二哥」副處長劉業成短暫回巢。（資料圖片）

劉退休前為鄧炳強上司 曾統領多次大型執勤行動

劉業成形象「硬淨」，任職警務處前副處長（行動）期間，鄧炳強為時任高級助理處長，為劉業成的下屬，及至他於去年11月退休，鄧炳強繼任其職務，成為新「二哥」，更被視為未來「一哥」的接班人。

劉業成於1984年加入警隊，任職督察。2006年晉升爲總警司、2010年晉升爲助理處長、2013年升高級助理處長，於2016年起獲委任為警務處副處長（行動）。他曾統領多次大型執勤行動，經驗豐富，如2005年處理世貿韓農示威，負責統籌2014年佔領行動檢討工作，為日後制定新部署。

劉業成自上周五（9日）正式獲委任為臨時警務處副處長（特別職務）職位，即日生效，主要職責為協助警務處處長處理大型公眾活動及策劃未來多項大型行動，包括國慶70周年相關的慶祝活動等。