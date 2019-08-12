【警方記者會】警疑放竹插贓　李桂華﹕沒有「砌生豬肉」事件

今日的警方例行記者會，在過去兩個月內甚少公開回應的「二哥」鄧炳強，罕有現身出席，傳媒不斷就多個公眾關注的問題作出質詢，其中以昨日811衝突事件為主。有電視台拍攝到警員在被搜身人士背面，疑將竹枝放入其背囊，該人亦大叫﹕「插贓嫁禍」。鄧炳強稱任何人有指控「插贓嫁禍」，警方會作出了解。 至於葵芳站內使用催淚彈，警方多次強調是示威者先用丫叉、鋼珠及煙餅，對其他人構成危險，故警方發射一枚催淚彈，並指葵芳站是半開放式。太古站內有警員近距離開胡椒彈射示威者，警方解釋胡椒球發射器是可以短距離發射。鄧炳強亦強調警方沒有引入其他人士加入警隊，可以保證全部警務人員是根據警隊規定及公務員事務局招募。

警員懷疑將竹枝放入示威者背囊﹕

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昨日有電視台播放其中一條新聞片段所見，約十名警員包圍並拘捕一名身穿白衣男子時，一名警員疑從地下拾起竹枝放進該男子的背囊內。記者就有關事件，追問警方在銅鑼灣中有警員疑將竹枝放入示威者背囊。有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華表示，警員會當場搜背囊，由於他們用致命的東西，故會即場搜身。李又指片段中不知前面的情況，並指插贓嫁禍是妨礙司法公正，屬嚴重指控，希望有人會提供更多資料。記者質問警方掌握資料中有無警員「砌生豬肉」，李表示，由同事所得的資料中，並沒有「砌生豬肉」事件。他又指搜查在被捕人面前進行，但記者質疑當時是在背面搜身。

警務處副處長（行動）鄧炳強亦作出回應指，任何人有指控「插贓嫁禍」，警方會作出了解。而一般情況下，警員要在被搜查人面前進行搜查，但每個情況不盡相同，可能有些情況未必切實可行。記者問有關警員會否停職候查，鄧稱﹕「如果有一個指控就停職，咁半個警隊都要停職」。

葵芳站內使用催淚煙﹕

昨晚有示威者聚集到葵芳一帶，警方到場驅散時一度衝入葵芳港鐵站，更在站內發射催淚彈。(資料圖片/王潔恩攝)

昨日有示威者包圍葵涌警署，防暴警進行驅散時，在葵芳站內使用催淚彈。記者追問為何警方會在葵芳站內用催淚彈，警察公共關係科高級警司（媒體聯絡及傳訊）江永祥表示，昨日晚上9時10分，新界南衝鋒隊前往葵涌警署執行驅散行動，當時經過葵芳站，有個別示威者使用丫叉、鋼珠及煙餅，當時站內亦有其他人，對其他人構成危險，警員評估情況後，發射一枚催淚彈。當時考慮到兩點，第一，當時情況危急，第二﹕葵芳不同一般站在地底，而是半開放式。由於情況受控，示威者沒再發動攻擊，故警員未有再發第二枚催淚彈。記者問及為何不作拘捕，江反問﹕「煙霧彌漫，係咪要攻入去拘捕呢」

記者問警員在站內使用催淚彈，是否置港鐵職員的安危不顧，江反問記者﹕「暴力示威者亂用彈叉，有無諗過會打傷途人呢？」他又強調，警方使用武力都是有關公眾安全，他相信示威者當時使用煙霧對公眾安全構成威脅，警方施放一發催淚彈，示威者之後的行動無需再發催淚彈。

至於是否容許在室內使用催淚彈，警務處助理處長（行動）麥展豪稱警方使用武力有嚴格指引，又指明白市民關注使用催淚彈，他指使用催淚彈目的是作出驅散，但發生暴力事件的地點非警方選擇。而室內使用催淚彈，他指在緊急關頭並不是一定不可以使用，但要視乎面積、人群、或產生不良情況，但警方使用時會審慎考慮。江亦表示，催淚彈理想是室外使用，如果現場同事進行評估後，其實是可以在室內使用，又指葵芳站是半開放空間。

太古站近距離胡椒球射示威者﹕

防暴警及速龍小隊在太古站內拘捕示威者。（資料圖片）

有傳媒片段可見，昨晚在太古站，速龍小隊及防暴警員衝入站內追捕示威者，一名速龍小隊成員以胡椒球發射器在一米多距離向示威者頭部連環發射，粉末在眾人頭部爆開。記者追問為何近距離射胡椒球，麥展豪解釋指，事發時警車在附近，部分暴力示威者以不同武器嘗試破壞警車，包括掟硬物及以鐳射光射向警車。因此，警車轉彎嘗試追捕示威者，示威者跑入太古站，警員尾隨追入，當時情況混亂。記者追問警員近距離射胡椒球，警方是否滿意，麥指警隊對使用武力有嚴格規定，由當時的人決定採用何種武力，就使用胡椒球發射器距離，警方會再作檢討，現時無法結論是否適當。

對於太古站使用胡椒球發射器近距離發射有無問題，謝振中指胡椒球發射器，香港並不只一個執法部門使用。效果與平時使用胡椒水劑類似，打中後會變粉末，效果與胡椒水劑類似。「是可以用在短距離，呢個（距離）數字我冇，其他執法部門在密閉空間亦可以使用。」記者又指胡椒球發射器是17焦耳，而香港法定2焦耳是真槍，鄧炳強表示﹕「而家手頭上無資料，稍後會畀資料你」。

記者指今次並非個別事件，要求交代短距離使用胡椒球槍是否合理，麥展豪表示，胡椒球爆開後，受者聞到會感灸舒服，但不是胡椒球對受眾造成直接傷害，又指事發時不是向受眾正面進行，要進一步了解先知當時情況。而鄧炳強指沒有接受過訓練，不懂得使用有關胡椒球槍，指工作上沒有使用的需要，「係咪每樣細節我都要知？」並指會再提供有關資料。

網傳警隊引入內地2000人加入警隊處理示威﹕

網上圖片拍得港鐵太和站一名男子帶同寫有「武警」字眼的行李箱。（網上圖片） 早前有網上照片發現一名男子拖「武警」字眼的行李箱，又有警員在示威時說出疑似「同志們」的說話，令人質疑是否有內地人員混入警隊中。有記者追問香港警隊是否引入內地2000人加入警隊處理示威，又問警方可否澄清引入多少人，是公安、城管、普通人抑或是解放軍。鄧炳強表示，警方絕無在其他地方引入任何人，又指警員是按公務員事務局正式程序招募。 記者問為何有警員用普通話或不流利廣東，鄧表示﹕「同事講咩話，廣東話流唔流利，冇得去批評，亦唔應該因為個別同事廣東話唔流利，就歧視佢，或者話佢向其他地方借嚟、唔係警察嘅。」記者問是否可以保證現在及未來皆不會從中國不同省份請來人士任警員，鄧表示可以保證全部警務人員是根據警隊規定及公務員事務局招募。

有關721元朗事件﹕

記者就721元朗白衣人襲擊市民事件，以及北角、荃灣的暴力情況作追問。鄧炳強指就721事件，警方最新拘捕27人，已進行積極調查，不久將來會將證據與律政司取得指示。他指每個案件要視乎證據是否足夠方向決定是否落控，由於暴動罪在現場拘捕故會較快落控。警方會對全部案件認真處理。至於元朗區助理指揮官（刑事）游乃強當日晚上的發言，鄧指他是根據現場情況作專業決定，至於決定有無改善空間，警方亦會檢視，但游乃強暫時沒有停職，停職需要原因及規定，「睇唔到咩原因，無端端要停佢職。」

鄧指元朗、新界北指揮官已解答721事件，有關答案或對市民失望，警方檢視工作一直進行中，亦指他本人會檢察事件，記者反問他被公眾質疑，其檢視是否可信，鄧稱﹕「處長都會被質疑，係咪被質疑就唔能夠去做呢？」就元朗事件，鄧炳強指會作出檢視，亦有監警會機制，未有回應成立獨立調查委員會調查。

記者指防暴警與白衣人有接觸，好多報案指好多白衣人持棍打人，為何警方不採取行動，是否刑事警員才可以執法，防暴警為何不執法。鄧稱警方發現事件處理與公眾期待有落差，就事件本身已有司法覆核及警察投訴，警方已有工作進行中。他再解釋「落差」是指總體，是指總體事件處理與公眾期望有落差，是市民總體期望，包括派警員到場的速度。

對於警黑勾結問題，鄧又指，打擊黑社會警方有好多行動，不同總區亦有好多打黑行動，警方打擊黑社會不諱餘力。有關警員與黑社會搭膊頭，鄧指前因後果要整體去看，又指不知道是否搭膊頭，稱不掌握記者所講的情況。

警方首公布612使用海棉彈﹕

市民要求成立獨立調查委員會，最初是希望調查612衝突中警方的行為，包括當日向救護站發射催淚彈。（資料圖片 / 羅君豪攝）

者追問6月12日警方武力使用，江永祥指，警方當日用240發催淚彈、約19發橡膠彈、3發布袋彈、30發海棉彈。對於為何會用約數，他指數字上可能會作微調，由持份者手上取得數字作總點，不肯定會否有誤差。至於為何之前一直沒有提過有用海棉彈，如今忽然會出現海棉彈數字，他指可能是同事將布袋彈及海棉彈混淆。他又指，這些數字於上周取得，並想在記者會上公布。

記者問彈藥使用的數字由612後落差如此大，是否警方沒有妥善點算。江指不希望提供錯誤數字予公眾，故需時統計。他指每次行動有出入彈數，但行動牽涉隊伍多，彈數亦不少，故需時點算是合理。至於811事件彈藥使用數字，警方會盡快公布。