【警方記者會】汽油彈、疑似槍襲警　卧底警拘15核心暴力示威者

反修例浪潮持續，昨日多區發生衝突事件，而在銅鑼灣示威期間，有多名與示威者打扮無異的黑衣男子，協助警方進行制服及拘捕示威者，被質疑為警員混入示威者。警務處副處長鄧炳強承認，昨日的示威活動中，警方有派員喬裝成不同的身份人物，以拘捕「極端核心暴力示威者」。警方昨日在銅鑼灣拘捕15名示威者，檢獲巨型丫叉、鋼珠「鐳射槍」等武器，並指被捕人士被指為核心暴力示威者。

周五至周一拘捕149人 銅鑼灣拘15人

警察公共關係科總警司謝振中表示，周五至周一，警方一共拘捕149名男女，111男及38名女子，年齡介乎15至35歲，涉及涉非法集結、襲警、阻礙警務人員執行職務、藏有攻擊性武器等。其中，在銅鑼灣拘捕15名示威者，檢獲巨型丫叉、鋼珠、「鐳射槍」等武器。周六在黃埔拘捕兩男一女，更藏有摺刀、護甲、煙冒餅等，他們是作出有預謀的暴力行為。謝振中報告期間被記者打斷，質疑是否涉有「插贓嫁禍」。

鄧炳強承認銅鑼灣示威有派卧底 針對核心暴力示威人士

鄧炳強表示，因應六月份開始的示威活動，警方發現有核心暴力示威人士，每逢示威場合用暴力方式帶頭挑起事端，包括掟汽油彈及射鋼珠等，針對他們，警方進行情報主導的行動，並指在銅鑼灣拘捕15名「核心暴徒」。他承認昨日的示威活動中，有派員喬裝成不同的人物，包括切合場面會出現的人物。他無回應是否有警員扮示威者，但稱確保警員不會主動挑起事端及違法。

核心暴力示威者又被稱「Pink Team」 暴力程度最高、走得快

消息指，是次警方於銅鑼灣拘捕的15人為核心暴力示威者，檢獲汽油彈及鋼珠等。而警方內部稱「核心暴力示威者」為「Pink Team」，一直是示威活動中使用的暴力程度最高，但組織分散，未能確定數目，亦相信有人刻意模仿其行為，他們在示威現場始開Telegram 群組溝通，每次只有十多人，其他示威者並不知情。「Pink Team」往往在示威中迅速逃離現場，難以拘捕，成功拘捕「Pink Team」成員有助大大減低示威中的暴力程度。

多名身穿黑衣的男子協助制伏示威者。（盧翊銘攝）

鄧稱卧底不會挑起事端 拒回應何時開始及人數

他指出，拘捕「極端暴力示威者」並不容易，警員推進行動中未必容易拘捕他們。鄧強調，卧底警員不會挑起事端。但有質疑所謂極端行為是由卧底挑起，他指，警方無指示卧底警員挑起事端或參與非法行為。但遭記者質疑卧底當時參與「非法集結」已是非法行為，他只再重覆「警員喬裝成不同的人物」。

有關卧底行動何時開始、為時多久、多少人參與、有沒有參與示威，以及有無試圖帶頭等﹐鄧強調卧底不會違法，所以無帶頭，但何時開始及人數卻指涉及行動細節，而不方便回應。

負責拘捕的是警員 不同意卧底混入示威為白色死怖

記者質疑昨日的行動中，協助拘捕的疑為警員但未有出示委任證。鄧指，負責作出拘捕的是警務人員。他指，在合適的情況下警員會出示委任證，亦有可能當時警員正執行職務，而不方便出現委任證。他稱就事件是否可以處理更好可作檢視。

被問及示威表達意見是市民合法權利，派卧底混入是白色恐怖。鄧表示不同意卧底行動是白色恐怖，他指，核心暴人士是每次出動均使用致命武器。